Su Amazon Prime Video da oggi c'è un nuovo canale

Amazon Prime Video amplia il pacchetto dei canali a disposizione con una gustosa aggiunta per gli appassionati di tv. Si tratta di discovery+, il servizio di streaming del gruppo Discovery che fa dell’intrattenimento real life il suo elemento fondante, settore che appassiona ampie fette di pubblico grazie a uno stile immediato e coinvolgente, abbracciando tematiche di ampio respiro.

Con l’arrivo sulla piattaforma di streaming, e visibile attraverso l’utilizzo dei dispositivi Amazon Fire Tv così come me smart tv Fire Tv edition, consentirà a tutti gli spettatori interessati di potersi tuffare nell’entertainment a tutto tondo, il tutto con un’offerta di stampo fresco e facilmente fruibile. Disponibile dallo scorso 4 gennaio, discovery+ è in forze nel nostro Paese con una libreria di programmi che comprende una stuzzicante sezione ricca di podcast, tra i quali è possibile trovare trasmissioni come quella presentata da Daria Bignardi, L’Assedio, o Fratelli di Crozza.

discovery+, cosa c’è nell’offerta

Come anticipato, la programmazione di discovery+ è dedicata al real life entertainment e ai contenuti non fiction, ovvero tutti quei programmi dallo stile giovane e immediato come reality show, serie incentrate sul lifestyle declinato a 360 gradi. In particolare, già dal 7 giugno partiranno le prime puntate, tra cui il seguitissimo dating reality Love Island e Matrimonio a prima vista Italia.

Si tratta di una proposta eterogenea che, dunque, non teme di sfidare altri grandi del settore con la possibilità di fruire di quanto di preferito a casa come in movimento. Tra format più leggeri, tanto sport con l’integrazione di Eurosport (1 e 2) all’interno di uno dei pacchetti disponibili, e contenitori realizzati con discovery+ Originals, tante novità con le carte in regola per incuriosire gli utenti.

Nel pacchetto, poi, non mancano alternative dedicate ai più piccoli, come Frisbee, od offerte più mirate per gli amanti di motori (Motor Trend), della natura (BBC Planeth Earth e Animal Planet) o di cucina (Food Network).

discovery+, così punta al futuro

Con l’arrivo su Amazon Prime Video Channels, discovery+ mostra la volontà di ampliare il proprio terreno d’azione, con un’offerta diversificata e basata su una commistione di elementi apprezzati dal grande pubblico. " Il lancio di discovery+ su Amazon Prime Video Channels in Italia, primo mercato fuori dagli Stati Uniti, è un’ulteriore dimostrazione di ciò che il Ceo mondiale di Discovery, David Zaslav, ha recentemente affermato sul business italiano in occasione della presentazione agli analisti dei conti del primo trimestre: una strategia di sviluppo di lungo termine che poggia su una solida e significativa presenza e conoscenza di mercato, contenuti originali appetibili, talent locali forti, management preparato ed una diffusione sempre più ampia dei nostri brand", ha sottolineato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia.

discovery+, come seguire il canale

Il canale discovery+ può essere seguito dopo aver effettuato la sottoscrizione di un abbonamento, direttamente sulla piattaforma Amazon Prime Video, al costo di 3,99 euro al mese. In alternativa, è disponibile anche un’altra metodologia di accesso, raggiungibile tra i Channels, contenente le proposte di Eurosport, al prezzo di 7,99 euro al mese.

