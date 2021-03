Amazon Fire TV ha una nuova interfaccia: cosa cambia

Il colosso dell’e-commerce continua a investire sui dispositivi Fire TV Stick. Le chiavette TV di Amazon sono un prodotto apprezzato e costantemente rinnovato: il 25 marzo l’azienda ha annunciato l’arrivo di una nuova interfaccia grafica per i suoi utenti, dopo il lancio delle nuove funzionalità dello scorso dicembre 2020.

Se nei mesi scorsi erano già state inserite importanti novità per migliorare l’esperienza di navigazione dell’interfaccia Fire TV, con la sezione Suggeriti per te e Trova, ora Amazon alza il tiro. Nella nuova interfaccia appena annunciata arriva una rinnovata barra del menu principale, che apparirà semplificata, e la funzione App Peeks per guardare tutte le app più popolari. Al momento la nuova interfaccia di Fire TV è disponibile per i dispositivi Fire Tv Stick 4K, Fire Tv Cube e Fire TV terza generazione, ma entro la fine dell’anno potrebbe arrivare anche per gli altri device.

Fire TV: come funziona la nuova interfaccia

Amazon ha presentato la nuova interfaccia di Fire TV, definendolo il più grande aggiornamento mai sviluppato finora per la sua piattaforma. A partire dal 25 marzo gli utenti potranno accedere attraverso il proprio profilo e utilizzare la nuova barra del menu principale, dal design semplificato, e dove aggiungere le proprie app preferite così da avere garantito sempre un rapido accesso.

Tra le nuove funzioni spicca anche App Peeks, che consente di esplorare tutte le app più popolari di Fire TV, così come la funzione Find, che permette di cercare i contenuti a seconda delle categorie, come ad esempio programmi TV e film.

Fire TV: per quali device arriva la nuova interfaccia

La nuova interfaccia del Fire TV di Amazon è disponibile a partire dal 25 marzo anche sui dispositivi aggiuntivi tra cui Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube e Fire TV di terza generazione. Il supporto per le smart TV Fire TV Stick di seconda generazione invece è previsto per la fine dell’anno.

Fire TV: l’aggiornamento di dicembre 2020

Questo è il secondo aggiornamento dopo quello lanciato lo scorso dicembre, quando l’interfaccia è stata aggiornata con un design decisamente migliorato. A dicembre Fire TV poteva contare su nuove sezioni nella schermata Home, come la sezione Suggeriti per te, con film, serie TV, app e giochi per l’utente. Nella sezione Trova, invece, si introduceva la funzione Find per trovare i contenuti in modo facile e intuitivo. Importanti novità anche per Alexa, che consentirà di passare con facilità da un profilo all’altro dei sei massimi disponibili a famiglia.