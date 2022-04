Su Prime Video arriva Don't make me go

Meglio tenere i fazzoletti a portata di mano durante la visione di Don’t make me go: il film, in arrivo su Prime Video, promette di commuovere tutti gli spettatori. La regia è di Hannah Marks, attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense conosciuta per il ruolo nella serie Dirk Gently.

Scritto da Vera Herbert (che ha già messo la firma su titoli come This is us e Diario di una nerd superstar) e prodotto da Donald De Line, Leah Holzer, Peter Saraf, il film è di fatto il racconto di un viaggio on the road negli Stati Uniti, intimo ed emozionante, compiuto da un padre e da sua figlia durante un momento molto difficile e delicato delle loro vite, dato che l’uomo ha una malattia terminale. La pellicola verrà mostrata in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2022, in programma dall’8 al 19 giugno. Poche settimane dopo, però, potrà essere visto da tutti gli abbonati a Prime Video.

Di cosa parla Don’t make me go

I protagonisti del film sono Max e sua figlia adolescente Wally. L’uomo scopre di avere una malattia terminale e decide di impiegare il tempo che gli rimane provando a fare il pieno di tutti gli anni di amore, vicinanza e supporto che non potrà vivere con sua figlia.

Promettendole di darle finalmente le lezioni di guida che attendeva da molto, Max convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio on the road in auto dalla California a New Orleans. La “scusa" di Max è quella di voler raggiungere la Louisiana per partecipare a una rimpatriata con gli ex compagni di college, a vent’anni di distanza dalla laurea.

In realtà la speranza segreta dell’uomo è quella di riuscire a far ricongiungere Wally con sua madre, che aveva abbandonato la famiglia molto tempo prima. Il viaggio di padre e figlia non può che rivelarsi emozionante e intenso, con l’incontro-scontro tra due generazioni diverse e distanti, ma che possono sempre trovare dei punti in comune.

Il risultato è un film commovente e ironico, capace di raccontare il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia.

Il cast di Don’t make me go

Il ruolo di Max è ricoperto da John Cho, mentre quello della figlia adolescente è di Mia Isaac. Cho, nato a Seul, ha recitato tra le altre cose in Cowboy Bebop, Star Trek Beyond, The Exorcist e The Grudge. Isaac, invece, ha nel suo curriculum attoriale titoli come You Could Have Done Better e Not Okay.

Nel cast di Don’t make me go ci sono inoltre Mitchell Hope, Jemaine Clement, Stefania LaVie Owen e Kaya Scodelario.

Quando esce Don’t make me go

Il film Don’t make me go uscirà in esclusiva su Prime Video il 15 luglio 2022.

