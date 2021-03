Su YouTube potremo rivedere un video in loop, ecco come

Rivedere un video in loop su YouTube? Nel futuro potrebbe essere possibile anche per Android. L’informazione arriva direttamente dal codice dell’applicazione dedicata al sistema operativo di Google, all’interno del quale sono state individuate alcune stringhe relative all’opzione che potrebbe essere attivata già nelle prossime release.

A rivelare l’anticipazione è stato il sito Xda-developers, successivamente all’analisi effettuata sulla versione 16.09.34 dell’applicazione rilasciata per il sistema operativo del robottino verde. Sebbene non vi siano ancora effetti visibili di tale integrazione, visto l’avanzamento dello sviluppo della funzionalità potrebbe non mancare molto all’integrazione definitiva. Si tratterebbe, dunque, di una grande novità per gli utenti della piattaforma, visto che attualmente da dispositivo mobile è possibile impostare un loop di visualizzazione esclusivamente per le playlist realizzate nella piattaforma e non per i singoli video.

Loop video su YouTube, la scoperta

Come riportato da Xda-Developers, a carpire l’attenzione tra gli esperti sono alcune righe di codice in grado di mostrare in maniera piuttosto chiara la tipologia di funzionamento ad esse collegate.

Da quanto si evince, al completamento del processo mancherebbe, dunque, solo l’inserimento del relativo bottone che consentirebbe di attivare o disattivare il loop, in base alla volontà dell’utente.

Loop video su YouTube, l’attuale workaround

Per gli utenti che utilizzano YouTube tramite browser desktop, mettere in loop un singolo video risulta un’operazione estremamente semplice: è sufficiente effettuare un click con il tasto destro del mouse sul player, selezionando poi la voce "Loop". Lo stesso, però, non è possibile tramite applicazione mobile per Android, tanto che molti utenti della piattaforma hanno scelto di utilizzare un workaround semplice ma efficace.

Infatti, l’escamotage prevede l’utilizzo di playlist, per le quali risulta già abilitato il loop. È dunque sufficiente inserire il singolo video all’interno dell’elenco di riproduzione come unico elemento. Una volta completata l’operazione, si può avviare la lista e procedere alla visione a ciclo continuo di filmati di ogni tipo o durata, video musicali (come le interessanti proposte lo-fi presenti in piattaforma) e molto altro.

Loop video su YouTube, tempi di rilascio

Nonostante la presenza del codice, è impossibile stabilire se e quando la funzionalità verrà integrata in modo definitivo su YouTube. Bisognerà dunque attendere maggiori informazioni da parte di Big G per ricevere le conferme e poter finalmente iniziare a usare il tasto loop su Android.