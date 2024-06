Supereroi per caso: trama, cast e uscita della nuova serie Supacell

Fonte foto: Netflix

C’è il rapper, produttore discografico, sceneggiatore e regista britannico Rapman, all’anagrafe Andrew Onwubolu, dietro la serie tv supereroistica Supacell, in arrivo fra pochi giorni su Netflix. Annunciata nel 2021, la novità vede Onwubolu nel ruolo di creatore, showrunner, autore e regista principale. Dietro la cinepresa in tre episodi (il terzo, il quarto e il quinto) c’è invece Sebastian Henry Thiel, che nel 2022 ha diretto il dramma Riches su Prime Video.

Trama e trailer di Supacell

La serie Supacell racconta di cinque persone ordinarie, che vivono tutte nella zona sud di Londra, accomunate da due fattori. Il primo: sono tutte nere e afrodiscendenti. Il secondo: hanno sviluppato improvvisamente dei superpoteri.

Come si vede nel trailer della serie tv, il protagonista Michael Lasaki viene trasportato nel futuro e grazie a questo viaggio scopre che la sua compagna, Dionne, morirà presto.

Per salvarla deve trovare e riunire le altre quattro persone che, come lui, hanno sviluppato nuovi e inspiegabili poteri. Queste abilità hanno reso i protagonisti il bersaglio di un nemico misterioso e solo collaborando potranno salvare sé stessi e la donna amata da Michael.

Ordinata nel 2021, la serie tv vede come produttori esecutivi Anna Ferguson, Steve Searle e Mouktar Mohammed.

Il cast completo di Supacell

Il protagonista Michael è interpretato da Tosin Cole, mentre Dionne ha il volto di Adelayo Adedayo. Cole ha recitato nella serie Doctor Who dal 2018 al 2021, ma è noto anche per i film Bob Marley: One Love, House Party e The Souvenir. Adedayo invece ha preso parte, tra le altre cose, alle serie tv The Responder, The Capture, Origin e Timewasters.

Nel cast di Supacell ci sono anche Nadine Mills nel ruolo di Sabrina ed Eric Kofi Abrefa in quello di Andre. Calvin Demba (visto in The Rig) interpreta Rodney. Josh Tedeku è Tazer, Rayxia Ojo è Sharleen e Giacomo Mancini è Spud.

Curiosità: la novità tecnologica di Supacell

Creando questa storia e scegliendo un cast di protagonisti neri, Rapman vuole chiaramente dare spazio ai talenti del cinema e della tv che, in un mondo dello spettacolo ancora prevalentemente bianco, faticano ad avere ruoli di rilievo o non stereotipati.

L’ulteriore attenzione a questo tema è dimostrata dal fatto che la serie tv è stata girata con una Arri 35, una telecamera particolare che è progettata per mostrare sullo schermo la pelle nera nel modo migliore e più verosimile possibile.

«È una tecnologia innovativa», ha spiegato Rapman in un’intervista a Metro Uk, che di norma non viene utilizzata per le serie tv e i film dove i personaggi neri sono solo un paio o poco più. «[Questi personaggi] non "escono bene" [sullo schermo] perché non sono al centro dell’attenzione, ma questa volta è diverso», ha aggiunto riferendosi alla nuova serie tv Netflix di sua creazione.

Quando esce la serie Supacell di Rapman

Supacell è composta da sei episodi e debutterà in streaming su Netflix il 27 giugno 2024.