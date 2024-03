Supereroi: una docuserie sulla storia della DC Comics

Fonte foto: 2023 Warner Bros Entertainment Inc.

Superman, Batman, Wonder Woman. Bastano questi tre nomi per raccontare quanto è stata rivoluzionaria la nascita della DC Comics, la casa editrice statunitense che negli anni Trenta del secolo scorso inizia a pubblicare le storie a fumetti di questi amatissimi supereroi, e non solo. Come testimoniano i film hollywoodiani degli ultimi anni, l’universo della DC si è espanso dalla carta allo schermo: la DC Comics oggi è infatti la parte editoriale della DC Entertainment, che è di Warner Bros. Discovery. Questa parabola e i suoi protagonisti sono narrati nella docuserie Supereroi: la storia della DC Comics, visibile in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW.

Gli attori nella docuserie sulla Dc Comics

Fondata nel 1934, la DC Comics negli anni è diventata una delle più grandi case di produzione di fumetti degli Stati Uniti ed è ricordata per aver dato vita ad alcuni personaggi immortali della cultura pop, tra cui i già citati Superman, Batman e Wonder Woman, ma senza dimenticare Aquaman, Due Facce, Catwoman, Shazam e molti altri.

La docuserie Supereroi: la storia della DC Comics è divisa in tre parti e si propone di raccontare sia le origini della casa editrice sia il ricco universo di personaggi che popolano fumetti e film firmati DC. Per farlo, al pubblico vengono presentate diverse interviste esclusive ai creatori più prolifici del settore e agli attori e attrici che al cinema hanno prestato il volto agli iconici personaggi dei fumetti.

La versione originale della docuserie (disponibile on demand su Sky) è guidata dalla voce di Rosario Dawson, già voce di Wonder Woman nel film d’animazione Wonder Woman Bloodlines. Tra le personalità che intervengono nel corso delle tre puntate ci sono, ad esempio, Lynda Carter (Wonder Woman – Serie), Patty Jenkins (Wonder Woman – Film) e James Gunn (Suicide Squad).

Proprio James Gunn tra l’altro firmerà insieme a Peter Safran il prossimo film live-action della DC, che sarà dedicato ai Teen Titans. La sceneggiatura sarà scritta da Ana Nogueira e avrà come protagonisti i Teen Titans, appunto, ovvero un gruppo di supereroi adolescenti che compare nelle storie a fumetti a partire dagli anni Sessanta.

Tornando alla docuserie di imminente uscita, tra gli intervistati ci sono anche Jason Momoa (nella foto), che ha prestato il volto ad Aquaman; Margot Robbie, alias Harley Quinn; Zachary Levi, che interpreta Shazam nel film omonimo; Dwayne Johnson, ovvero Black Adam, e molti altri.

La docuserie sulla DC Comics in streaming

La docuserie Supereroi: la storia della DC Comics arriva in esclusiva su Sky Documentaries da oggi, mercoledì 20 marzo, alle 21.15. Il titolo è visibile in streaming solo su NOW e resta disponibile anche on demand.

Non solo: su Sky e in streaming su NOW fino al 24 marzo è disponibile il canale Sky Cinema Collection – DC Superheroes, accesso privilegiato a una collezione di film con protagonisti i supereroi DC più amati. I titoli visibili sono in tutto poco più di una ventina e includono, tra gli altri, Shazam! Furia degli Dei, tutti i sette film di Batman, Superman, Superman 2, Black Adam e Suicide Squad.