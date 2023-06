Suunto 9 Peak, offerta mai vista prima per lo smartwatch top: prezzo speciale

Gli sportwatch sono una delle ultime frontiere in fatto di wearable e smartwatch. Le aziende che hanno lanciato modelli dedicati agli amanti dell’attività fisica sono tante, ma quelle che sono state in grado di crearci un vero e proprio business si contano sulle dita di una mano. Tra queste c’è sicuramente la finlandese Suunto, che è riuscita a crearsi una propria nicchia di mercato grazie a dispositivi sui generis e con funzionalità molto particolari. Come ad esempio quelle che troviamo sul Suunto 9 Peak, sportwatch top di gamma che si contraddistingue dalla concorrenza per le sue oltre 80 modalità di allenamento, per la possibilità di pianificare gli itinerari in base ai luoghi migliori per la corsa, le escursioni e il ciclismo. Queste sono solamente alcune delle funzionalità top che troviamo su questo smartwatch veramente unicio.

Oggi, però, ve ne parliamo per un altro motivo e non solo per le caratteristiche tecniche. Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 30% che permette di risparmiare ben 130€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Un super affare per un orologio che ha pochi eguali sul mercato e che assicura prestazioni top in qualsiasi situazione.

Suunto 9 Peak

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Suunto 9 Peak: funzionalità e caratteristiche

Uno sportwatch versatile. Il Suunto 9 Peak è uno smartwatch pensato per gli amanti dello sport, ma si rivela molto utile nella vita di tutti i giorni e grazie a un design elegante e moderno si adatta a qualsiasi outfit. Lo puoi portare al polso durante la giornata senza che ti crei problemi: è leggerissimo ed è realizzato con materiali premium molto resistenti. Lo schermo è anche abbastanza ampio in modo da avere sott’occhio tutte le informazioni imporntanti.

Passiamo ora alle funzionalità che rendono questo sportwatch unico. Suunto lo ha dotato di sensori di ultima generazione e anche del chip GNSS per una geolocalizzazione rapida e precisa. Essendo un orologio pensato soprattutto per le attività all’aperto, il GPS è fondamentale quando si fa un’escursione o si parte alla scoperta di un nuovo itinerario. Non a caso sono disponibili delle funzioni ad hoc per pianificare gli itinerari di viaggio tenendo in considerazione tanti aspetti differenti. Lo smartwatch ti avvisa in tempo reale se le condizioni metereologiche sono in peggioramento, così puoi tornare velocemente al punto di partenza oppure trovare un riparo.

Essendo un orologio per gli sportivi, il Suunto 9 Peak è in grado di raccogliere tantissimi dati differenti che in qualsiasi momento puoi analizzare tramite l’app per lo smartphone. Inoltre, i sensori monitorano anche i principali parametri vitali, a partire dal battito cardiaco e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non mancano altre due funzionalità che si rivelano molto utili: il monitoraggio delle attività giornaliere e del sonno.

Suunto 9 Peak in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta speciale per il Suunto 9 Peak: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 299€ con uno sconto del 30% e si risparmiano 130€ sul prezzo di listino. Si tratta di un prezzo che può sembrare elevato, ma stiamo parlando di uno dei migliori sportwatch disponibili sul mercato e che, come abbiamo appena visto, è realizzato con materiali resistenti e super leggeri. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che attivi solamente in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). La spedizione è curata dal sito di e-commerce e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando si effettua l’ordine). A disposizione anche 30 giorni dall’acquisto per effettuare il reso gratuito. Insomma, una promo da non farsi scappare per un orologio veramente differente da tutti gli altri.

Suunto 9 Peak