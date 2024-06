Fonte foto: Foto: Suunto

Suunto, il brand finlandese di orologi sportivi, ha recentemente lanciato il suo ultimo wearable dedicato agli amanti delle immersioni. Suunto Ocean è uno smartwatch unico nel suo genere. Si tratta infatti di un micro computer da polso, robusto e affidabile, ma anche molto semplice da utilizzare. La sua caratteristica principale riguarda la nuova sezione dedicata alle immersioni.

Suunto Ocean – Smartwatch per le immersioni

Suunto Ocean: caratteristiche tecniche

Il nuovo Suunto Ocean è dotato di un display touch AMOLED da 1,43 pollici, luminoso e colorato, con risoluzione 466 x 466 pixel. La ghiera è in acciaio inossidabile, mentre la cassa è in poliammide rinforzata con vetro in cristallo zaffiro. Il suo peso è di soli 99 grammi e riesce a sopportare una profondità massima di 100 metri.

Suunto Ocean offre varie modalità di immersione (ad aria, nitrox o multigas), la modalità apnea, con visualizzazione separata sott’acqua e in superficie, permette inoltre di impostare allarmi personalizzati per la pressione della bombola, tempo di immersione e profondità, velocità di ascesa/discesa e non solo.

Lo smartwatch include l’algoritmo di immersione Bühlmann 16 e permette di monitorare la pressione e il consumo di gas associando il device a Suunto Tank POD. Infine, una delle grandi novità di Suunto Ocean è il registro delle immersioni. Tale sezione, accessibile dall’app Suunto per smartphone, permette di visualizzare l’intero percorso delle immersioni effettuate. La stessa applicazione permette inoltre di gestire tutti i dati dello smartwatch, dall’attività quotidiana, fino alle mappe e al monitoraggio degli altri sport.

Il nuovo top di gamma di Suunto non è in grado di monitorare soltanto le immersioni. Questo smartwatch offre infatti 95 modalità sport, dallo yoga all’alpinismo, fino al ciclismo. Inoltre, permette anche di creare delle modalità personalizzate. Chi ama gli sport outodoor può fare affidamento sulle mappe offline gratuite, estremamente dettagliate.

Tra le altre funzioni, non mancano la bussola, l’altimetro, il barometro, il GPS/GNSS a doppia banda integrato, gli allarmi temporale e le previsioni meteo.

Naturalmente, è possibile anche utilizzare Suunto Ocean per le proprie attività quotidiane, sfruttando il contapassi, il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e tanto altro. Infine, questo dispositivo permette di gestire in modo semplice altre funzionalità, come la musica, la sveglia o la modalità per ritrovare il proprio smartphone.

Suunto Ocean ha un’autonomia di 26 giorni in modalità oraria, che si riducono a 12 giorni con notifiche e monitoraggio 24/7. Se invece si utilizza il dispositivo in modalità allenamento con GPS, la batteria può durare dalle 40 alle 120 ore.

Suunto Ocean: disponibilità e prezzo

Il nuovo smartphone di Suunto è già disponibile nelle varianti All Black, Steel Black e Sand ed è acquistabile al prezzo di 799 euro sul sito ufficiale dell’azienda. Il device è già in vendita anche in Italia, anche su Amazon dove è disponibile allo stesso prezzo.