Sweet Home, la serie sudcoreana raddoppia!

La prima stagione di Sweet Home è piaciuta così tanto che Netflix ha deciso di… raddoppiare. È stata confermata nelle scorse settimane la produzione consecutiva della seconda e terza stagione del drama sudcoreano di genere horror apocalittico, basata sul webtoon di Kim Kan-bi e Hwang Young-chan.

Il fumetto online aveva riscosso enorme successo, registrando più di 1,2 miliardi di visualizzazioni, e anche la prima stagione della serie si è portata a casa qualche primato. Sweet Home (uscita su Netflix nel 2020) è stata infatti la prima serie sudcoreana a entrare nel Top 10 degli Stati Uniti. I fan appassionati del genere sono rimasti colpiti dai mostri terrificanti e dalla narrazione ricca di colpi di scena, ma anche la critica è stata generosa: il South China Morning Post ha definito la serie «macabra e divertente», mentre Decider la consiglia «per la sua ambientazione e i suoi mostri».

La trama: di cosa parla Sweet Home

La prima stagione della serie, che ha tra l’altro vinto premi internazionali agli Asian Academy Creative Awards (AACA) 2021 e alla terza edizione degli Asia Contents Awards, è ambientata nell’agosto 2020 e ha per protagonista il solitario adolescente Cha Hyun-soo. Quando la sua famiglia muore in un incidente, il ragazzo si trasferisce in un fatiscente condominio in un quartiere popolare di Seul.

La vita scorre tranquilla, almeno fino a quando non iniziano ad accadere fatti inquietanti e spaventosi: alcune persone che vivono nel condominio iniziano a trasformarsi in mostri e gli altri residenti devono trovare il modo di sopravvivere. Una particolarità è che coloro che subiscono la terrificante metamorfosi assumono in qualche modo la forma (mostruosa) dei propri desideri inespressi.

Cast e ambientazione: le novità delle prossime stagioni

La storia di Sweet Home proseguirà per almeno altre due stagioni, come anticipato, ma con una trama e un cast ampliati. La regia è sempre di Lee Eung-bok, che ha dichiarato: «La seconda stagione includerà una nuova ambientazione. Inoltre, i dettagli tecnici che non abbiamo avuto modo di perfezionare nella prima stagione saranno ulteriormente affinati nella seconda».

Nel cast tornano Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si e Park Kyu-young, ma sono previste anche delle new entry: Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Moo-yeol e Jung Jin-young. La produzione è sempre a cura di Studio Dragon e Studio N.

Quando esce Sweet Home 2

La prima stagione della serie, composta da dieci episodi, è attualmente disponibile su Netflix in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Non è ancora stata comunicata una data ufficiale del rilascio della seconda stagione ma, dal momento che è da poco stata annunciata la produzione, è probabile che avvenga nel corso del 2023.