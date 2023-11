Blackview Tab 16: con l'offerta è il tablet da divano ideale

Fonte foto: Blackview

Blackview Tab 16 è un tablet molto interessante che incarna al suo interno tutte le classiche qualità di un device sviluppato per l’intrattenimento: scheda tecnica essenziale ma focalizzata sull’audo-video e un prezzo non troppo elevato.

La soluzione perfetta, insomma, per chi ha bisogno di uno schermo dalle dimensioni più generose rispetto a quello di uno smartphone ma che, al contempo, non vuole rinunciare a una buona portabilità, che non può trovare nemmeno nel notebook più compatto.

Per le prossime ore, con le offerte Amazon, si può portare a casa questo tablet per meno di 200 euro e inclusi nella confezione ci sono anche la smart pen e la custodia protettiva. E con un bundle così, trovare di meglio è molto difficile.

Blackview Tab 16 – Unisoc Tiger T616 – Versione 8/256 GB con pennino e custodia

Blackview Tab 16: scheda tecnica

Blackview Tab 16 ha uno schermo LCD IPS da 11 pollici, con risoluzione 2,4K (1.200×2.000 pixel), refresh rate a 60 Hz e con certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu.

Il processore è un Unisoc Tiger T616 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, e c’è la funzione RAM Expansion che permette di aggiungere fino a 6 GB di RAM prelevandoli dalla memoria di archiviazione interna del device (se disponibili).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, posizionata sul lato più lungo del tablet, così da agevolarne l’utilizzo nelle videochiamate in modalità orizzontale.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 4G LTE, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione. Il comparto audio è formato da quattro altoparlanti, da sfruttare soprattutto per lo streaming.

La batteria ha una capacità di 7.680 mAh con ricarica cablata a 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Doke OS_P 4.0.

Blackview Tab 16: prezzo e disponibilità

Blackview Tab 16 è un tablet sviluppato principalmente per l’intrattenimento, grazie allo schermo di buona qualità, ai quattro altoparlanti e dalle dimensioni generose ma non eccessive, che lo rendono comodo anche se usato sul divano. Con le giuste accortezze questo dispositivo può essere utilizzato anche per la produttività ma senza esagerare con applicazioni troppo pesanti.

Oltretutto con i molti accessori acquistabili separatamente (come la smart pen e la tastiera Bluetooth) trasformarlo in un (quasi) notebook è più semplice del previsto e questo aiuta molto il discorso sulla produttività.

Il prezzo di listino di questo device è di 269,99 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, si arriva a 179,99 euro (-33%, -90 euro) incluse custodia protettiva e smart pen, e uno sconto così non capita spesso e non va trascurato.

