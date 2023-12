Blackview Tab 60, un vero affare con le offerte Amazon

Fonte foto: Blackview

Scegliere un tablet low cost è un’ottima soluzione per portare a casa un dispositivo per l’intrattenimento semplice e funzionale, utile soprattutto per guardare i propri contenuti in streaming ma senza "sacrificarli" dietro a uno schermo di dimensioni ridotte, come quello di uno smartphone.

Se a questo aggiungiamo anche una buona praticità e una grande autonomia, è chiaro che un device del genere potrebbe rappresentare la scelta perfetta per chi non ha particolari pretese ma cerca, principalmente, un multimedia center da portare sempre con sé.

Tra le migliori offerte su Amazon, per le prossime ore troviamo il Blackview Tab 60 un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo che può essere acquistato a poco più di 100 euro. Un’offerta davvero irripetibile che porta questo tablet al minimo storico.

Blackview Tab 60 – Unisoc Tiger T606 – Versione 6/128 GB

Blackview Tab 60: scheda tecnica

Blackview Tab 60 ha uno schermo LCD IPS da 8,68 pollici, con risoluzione HD+ (1.340×800 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore in dotazione è un Unisoc Tiger T606 a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione RAM Expansion che permette di ottenere fino a 6 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, posizionata sul lato più corto del tablet. Tra le connessioni disponibili ci sono il 4G LTE, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione degli utenti tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 6.050 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Doke OS_P 3.0.

Blackview Tab 60: prezzo e disponibilità

Blackview Tab 60 è un tablet di entry level, da utilizzare principalmente per l’intrattenimento, tra riproduzione di contenuti in streaming e navigazione sul web.

Parliamo di un dispositivo semplice e immediato, l’ideale per chi ha bisogno di un "secondo schermo" di dimensioni più generose, da alternare a quello di uno smartphone soprattutto in quelle giornate passate sul divano di casa.

Il prezzo di listino di questo device è di 149,99 euro, nemmeno troppo elevato vista la scheda tecnica di cui sopra ma, con l’offerta su Amazon, si scende fino a 104,99 euro (-30%, -45 euro), uno sconto più che interessante che arriva giusto in tempo per le festività natalizie e che potrebbe fare la gioia di molti, soprattutto di chi è in cerca di un regalo hi-tech che non passerà sicuramente inosservato.

