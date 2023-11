Blackview Tab 18 ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Blackview ha presentato ufficialmente il Blackview Tab 18, un dispositivo molto interessante che può essere già acquistato anche in Italia. Parliamo di un tablet dalle grandi potenzialità, da utilizzare sia per guardare i propri contenuti preferiti da una delle varie piattaforme di streaming e sia per la produttività (ma senza esagerare), grazie anche ai diversi accessori messi a disposizione dall’azienda produttrice.

Blackview Tab 18: scheda tecnica

Blackview Tab 18 ha un display LCD IPS da 12 pollici, con risoluzione 2,4K (1.200×2.000 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Lo schermo è certificato anche TÜV Rheinland Low Blue Light, quindi ha basse emissioni di luce blu (altamente dannosa per gli occhi).

Il processore a bordo del tablet è un MediaTek Helio G99 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione RAM Expansion che permette di ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del dispositivo (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale posteriore da 16 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, posizionata (come accade sempre più pesso per questo tipo di prodotti) sul lato più lungo, così da essere utilizzata per le videochiamate posizionando il tablet in orizzontale.

Le opzioni di connettività comprendono il 4G LTE, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione via satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti realizzati in collaborazione con Harman Kardon, storica azienda statunitense che si occupa di produrre apparecchiature audio/video.

La batteria ha una capacità di 8.800 mAh con ricarica via cavo a 33 W, con il produttore che promette di arrivare da 0 al 50% di carica in circa 1 ora. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Doke OS_P 4.0.

Blackview Tab 18: prezzo e disponibilità

Blackview Tab 18 può già essere acquistato in tre colorazioni: Tourquoise green, Glacier blue e Space grey, al prezzo suggerito di 534,36 dollari che al cambio attuale corrispondono a 499,57 euro nell’unica versione disponibile 12/256 GB.

Tuttavia, sul celebre e-commerce non sono rare le offerte e al momento il tablet può essere portato a casa con uno sconto del 49% a 272,52 dollari che corrispondono a 254,78 euro. Inoltre, se si decide di acquistare uno dei vari accessori a disposizione il prezzo è ancora più conveniente e si può scegliere, ad esempio, la Smart pen di Blackview aggiungendo solo 1 euro in più al prezzo del tablet.

Per la tastiera magnetica (che funge anche da cover) servono, invece, 284 euro, ma si tratta di una spesa che potrebbe espandere notevolmente le potenzialità del dispositivo. Non sono più disponibili (ma forse lo saranno in futuro) il mouse Bluetooth e le cuffie true-wireless da abbinare al tablet.