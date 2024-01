Amazon, il tablet lowcost oggi a un prezzo stracciato: risparmi l'80%

Fonte foto: Blackview

Come noto, il tablet è un ottimo compromesso tra le funzionalità di un notebook e la comodità di uno smartphone. Se poi è performante quanto questo Blackview Tab 70 che presentiamo oggi, allora abbiamo un device mobile ideale. Il tablet Blackview ha infatti il sistema operativo Android 13 che garantisce facilità di utilizzo da un lato ma anche alte prestazioni. Lo schermo è da ben 10,1 pollici, mentre le performance sono garantite dalla combinazione di 8 GB di Ram e da 64 GB di memoria (estendibile però fino a 2TB).

Non manca poi la possibilità di realizzare ottime foto e video grazie alle tre fotocamere integrate. Connessione veloce e stabile grazie al WiFi 6 e al Bluetooth 5.0. La batteria consente di utilizzarlo per molte ore (6580mAh). Il parental control protegge i più piccoli da contenuti poco adatti sul web. Oggi puoi approfittare di una super promo che ti permette di risparmiare ben l’80% sul prezzo di listino. Il merito è del doppio sconto presente nella pagina prodotto: 30%+50%. Lo paghi meno di 80 euro e concludi un super affare.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner qui in basso e accedere alla pagina prodotto dove sono presenti i coupon da applicare.

Blackview Tab 70: prezzo e offerte su Amazon

Un’offerta come non se ne vedevano da tempo su Amazon. Oggi trovi il tablet Blackview Tab 70 in offerta a un prezzo di 79,99 euro, grazie al doppio sconto disponibile su Amazon. Per ottenere il prezzo scontato è necessario aprire la pagina prodotto e applicare i due coupon disponibili. Lo sconto totale è di quasi l’80% e risparmi quasi 320 euro sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore.

Blackview Tab 70: le caratteristiche

Il tablet Blackview è dotato del WI-FI 6, che garantisce una maggiore velocità di trasferimento dati e una rete più stabile. Potrai guardare contenuti in streaming con colori vividi grazie allo schermo IPS da 10,1 pollici. La funzione Widevine L1 riproduce video in HD. Bene anche l’audio, grazie ai 2 altoparlanti stereo per un’esperienza audiovisiva 3D coinvolgente. Ottima la durata della batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Non manca il Parental control per proteggere i più piccoli dai contenuti pericolosi. La memoria nativa è di 64 GB ma è estendibile fino a 2 TB tramite Micro SD/TF. Nell’incipit abbiamo anche accennato alle tre fotocamere integrate, 2MP+5MP sul retro, il che offre la possibilità di scattare buone foto e video discreti.

