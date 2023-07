Fonte foto: Amazon

Vivere in una casa con una temperatura ottimale, calda d’inverno e fresca d’estate, senza spendere troppo per l’energia elettrica e il gas, è il sogno di milioni di italiani. Purtroppo, però, con i recenti rincari delle bollette, non è affatto facile e per evitare id scendere a pesanti compromessi, limitando l’accensione di termosifoni e climatizzatori, bisogna usare sistemi smart di domotica.

Dispositivi smart come quelli di tado°, grazie ai quali è possibile gestire in maniera intelligente l’impianto di riscaldamento e di climatizzazione, adattandolo ai bisogni del singolo utente e tenendo sotto controllo i consumi.

Tra le migliori offerte del Prime Day abbiamo selezionato i due kit base tado° V3+ e il kit con tre valvole termostatiche intelligenti aggiuntive, la soluzione perfetta per una casa sempre alla giusta temperatura, in estate e in inverno, con un occhio di riguardo ai consumi.

tado° Kit Base + 3 valvole: caratteristiche tecniche

tado° V3+ è un piccolo accessorio smart da installare comodamente in casa che permette all’utente di regolare da remoto l’impianto di riscaldamento e i condizionatori domestici.

Il dispositivo può essere collegato direttamente al router e gestito totalmente dall’utente tramite l’app ufficiale con la quale è possibile regolare la temperatura dell’abitazione (sia in estate che in inverno), gestire il funzionamento dell’impianto in caso di finestre aperte per un tempo prolungato, sincronizzare il funzionamento del dispositivo in relazione alle previsioni meteo e rilevare la presenza di persone nell’abitazione regolando accensione e spegnimento di riscaldamento e condizionatori.

Per l’estate, utilizzando questo kit è possibile gestire da remoto sia il condizionatore che la pompa di calore per regolare la temperatura dell’abitazione dall’applicazione ufficiale, garantendo ambienti sempre freschi e, cosa da non sottovalutare, tenere sotto controllo i consumi.

In inverno, invece, il dispositivo sostituisce il termostato della caldaia e può regolare la temperatura adattandosi alle abitudini dell’utente e controllando di conseguenza l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti, anche in questo caso con la possibilità di ridurre fino al 30% i consumi in bolletta. Se la caldaia è compatibile con lo standard OpenTherm il kit può regolare anche la temperatura dell’acqua calda sanitaria.

Acquistando anche il set con le tre valvole termostatiche intelligenti aggiuntive (da installare sui termosifoni) è possibile personalizzare ulteriormente il funzionamento del sistema, per una migliore gestione della temperatura domestica, partendo da un controllo multistanza per una regolazione ancora più smart del riscaldamento e con la garanzia di un ulteriore risparmio.

Il sistema può essere utilizzato anche con gli assistenti smart Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit, con la possibilità di gestire tutte le funzionalità del kit utilizzando solamente i comandi vocali.

tado° è, inoltre, compatibile con il 95% degli impianti di riscaldamento centralizzati e con buona parte delle caldaie e dei condizionatori attualmente in commercio. Può essere facilmente installato in qualsiasi contesto abitativo, seguendo semplicemente i tutorial messi a disposizione dall’azienda tedesca sui suoi canali ufficiali.

tado° Kit Base + 3 valvole: l’offerta Prime Day

Il tado° V3+ e il kit con le tre valvole termostatiche aggiuntive sono una soluzione pratica ed efficiente per gestire l’impianto di riscaldamento e di condizionamento in maniera facile e veloce. Uno strumento, indispensabile, insomma per avere in casa sempre la temperatura ideale e, cosa da non sottovalutare, tenere sotto controllo i consumi.

Il prezzo per il termostato intelligente cablato V3+ è di 219,99 euro ma, grazie alle offerte del Prime Day è possibile acquistarlo a 99,99 euro (-55%, -120 euro). Il prezzo per le tre valvole termostatiche aggiuntive, invece, è di 225,39 euro ma sempre con gli sconti in corso si scende a 149,99 euro (-33%, -75,4 euro).

Per acquistare il kit per il controllo climatizzazione intelligente V3+ sono necessari 114,99 euro, ma in occasione del Prime Day di Amazon il prezzo crolla a 59,99 euro (-48%, -55 euro).

