Fonte foto: Shutterstock

L’inverno è alle porte e con l’arrivo della stagione fredda, si accendono di nuovo i riscaldamenti e arrivano anche le prime stangate sulle bollette.

È possibile avere una casa calda e, al contempo, ridurre i consumi e i prezzi delle bollette? La risposta è sì e la soluzione arriva da Amazon con l’offerta sul termostato smart tado° V3+, il dispositivo ideale per gestire il proprio impianto per il riscaldamento domestico completamente da remoto, in base alle proprie esigenze e, soprattutto, in modo smart per risparmiare.

tado° V3+ – Controllo caldaia e climatizzatore intelligente – Compatibile con gli assistenti smart

Tado° Kit Base: caratteristiche tecniche

tado° V3+ è il termostato smart che permette all’utente di gestire da remoto l’impianto di riscaldamento domestico e i condizionatori, in modo da avere una casa sempre alla giusta temperatura, tenendo sotto controllo anche i consumi.

Il funzionamento è molto intuitivo e, dopo averlo collegato al router di casa, può essere gestito dall’app ufficiale con la quale si possono regolare la temperatura dell’abitazione e gestire le varie specifiche del termostato come il funzionamento dell’impianto in caso di finestre aperte per un tempo prolungato, l’attivazione o lo spegnimento del sistema in base al meteo e la regolazione della temperatura (sia caldo che freddo) in presenza di persone all’interno dell’abitazione.

In inverno il tado° V3+ è in grado di sostituire il termostato della caldaia e può essere regolato dall’utente in base alle proprie abitudini e, naturalmente, alla sua presenza nell’abitazione.

Lasciando controllare al dispositivo l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti si avrà la possibilità di ridurre fino al 30% i consumi in bolletta. Oltretutto, se la caldaia lo consente, grazie allo standard OpenTherm questo termostato può regolare anche la temperatura dell’acqua calda dei sanitari, per un ulteriore risparmio sui consumi.

In estate, invece, il kit permette di gestire da remoto l’impianto per il raffrescamento dell’abitazione o il condizionatore, così da avere una casa fresca, con un occhio di riguardo sempre verso i consumi.

Il tado° V3+ è compatibile anche con Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit, con l’utente che potrà gestire il funzionamento dell’impianto tramite comandi vocali.

Il dispositivo può essere utilizzato con buona parte degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori in commercio, inoltre, acquistando altri accessori smart, come le valvole termostatiche intelligenti (da installare su ogni singolo termosifone), è possibile controllare nel dettaglio le regolazioni delle singole stanze con un risparmio in bolletta ancora più sostanzioso.

tado° Kit Base: l’offerta su Amazon

Il tado° V3+ è una delle soluzioni smart più efficienti per gestire al meglio il sistema di riscaldamento/raffrescamento domestico e, cosa da non trascurare, non richiede costosi lavori di installazione. Oltretutto è anche un ottimo sistema per tenere sotto controllo i consumi, andando a risparmiare cifre anche piuttosto alte.

Il prezzo di listino è di 219,99 euro, tuttavia con l’offerta di Amazon si scende fino a 173,08 euro (-21%, – 46,91 euro), l’occasione perfetta per ripensare l’impianto domestico, con un sistema smart all’avanguardia completamente personalizzabile e attento al risparmio.

