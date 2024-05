Nuova gamma Tado X: riscaldamento e climatizzazione compatibili con Matter

Arrivano in Italia i nuovi dispositivi Tado X per creare un impianto di riscaldamento e climatizzazione smart, compatibile con Matter e Thread

Tado°, noto produttore tedesco di dispositivi per la domotica specializzato in termostati smart, ha lanciato una nuova gamma di prodotti: Tado° X. La novità fondamentale di questi device è la compatibilità con i nuovi standard universali Matter e Thread, che aumenta moltissimo la flessibilità e la libertà nell’utilizzo di questi prodotti (anche insieme a prodotti di altri brand), ma allo stesso tempo causa l’incompatibilità con tutti i dispositivi Tado° già in commercio.

Termostato Intelligente X – Kit di base

Termostato Intelligente X

Testa Termostatica Intelligente X

Tado X: la nuova gamma

La nuova gamma Tado° X è composta da diversi dispositivi, non tutti necessari in ogni casa: dipende molto dal tipo di impianto di riscaldamento e climatizzazione presente nell’abitazione.

La base di tutto è il Termostato Intelligente X, che va a sostituire il termostato tradizionale e che può essere gestito tramite l’app di Tado° per smartphone, sia Android che iOS.

Sui termosifoni si installa la Testa Termostatica Intelligente X, che regola l’apertura e chiusura individuale di ogni termosifone (ne serve una per ogni termosifone della casa).

Si può poi aggiungere un Sensore della Temperatura Wireless X, che serve per rendere più precisa la lettura della temperatura. Le testine termostatiche, infatti, hanno un loro sensore ma sono poco affidabili perché rilevano la temperatura a pochi centimetri dal termosifone.

Poi, c’è l’Ottimizzatore Pompa di Calore X, che permette di automatizzare anche la produzione di acqua calda sanitaria e che, chiaramente, serve solo se l’impianto è a pompa di calore e non a caldaia classica.

Infine, c’è il Bridge X che serve a collegare i dispositivi Thread ma che non serve se l’utente ha già in casa un bridge con questa temperatura.

Tado X: Matter e Thread

Matter e Thread sono i due nuovi standard universali per la domotica, che permettono agli utenti di utilizzare prodotti di varie marche e di farli dialogare tra di loro e con gli Smart Display e Smart Speaker.

In questo modo è possibile, se lo si preferisce, inserire nell’impianto basato su Tado° X un sensore di temperatura di un altro brand, oppure un sensore di presenza, un sensore di apertura delle finestre etc etc…

Thread, in particolare, è uno standard di trasmissione radio a bassissimo consumo e dalla grande copertura, che permette di collegare allo stesso bridge dispositivi anche molto distanti tra loro. L’ideale nelle case molto grandi.

Tado X: i prezzi

La nuova gamma Tado° X è già disponibile in Italia, anche su Amazon, a questi prezzi:

Termostato Intelligente X – Kit di base – 199,99 euro

Termostato Intelligente X – 134,99 euro

Testa Termostatica Intelligente X – Kit di base – 159,99 euro

Testa Termostatica Intelligente X – 99,99 euro

Teste Termostatiche Intelligenti X – Quattro pack – 369,99 euro

Sensore di Temperatura Wireless X – 99,99 euro

Ottimizzatore Pompa di Calore X – 249,99 euro

Bridge X – 69,99 euro