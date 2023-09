Fonte foto: WalkingPad

La tecnologia rende tutto più semplice e più comodo, anche dimagrire e restare in forma. Tutti sappiamo che, quando il tempo non lo permetterà più, per fare lunghe passeggiate o sessioni di running dovremo rivolgerci alle palestre e "accontentarci" dei loro tapis roulant. Una tecnologia utile, ma che ci obbliga a sottoscrivere un abbonamento e ad andare fisicamente in palestra.

Oppure, con la stessa tecnologia, possiamo allenarci anche a casa grazie ad un tapis roulant domestico pieghevole, che occupa pochissimo spazio da chiuso ma permette anche allenamenti intensi. Un modello come il WalkingPad X21, che vi suggeriamo per due ottimi motivi: il primo è che è in offerta su Amazon, il secondo è che WalkingPad è una delle tante aziende che gravitano intorno all’universo Xiaomi. Non è raro, infatti, trovare lo stesso tapis roulant smart in vendita con il nome di Xiaomi X21.

WalkingPad X21 – Tapis roulant smart – Velocità Max 12 kmh – Peso Max 110 Kg

WalkingPad X21: caratteristiche tecniche

Il WalkingPad X21 è un tapis roulant smart pieghevole, che da aperto misura 121x71x105 centimetri mentre da chiuso ha uno spessore di soli 22,6 centimetri, veramente pochissimo tanto che è possibile spesso riporlo anche dietro una porta.

Da chiuso, inoltre, questo tapis roulant si sposta molto facilmente grazie a due comode ruote e ad un peso di 37 chilogrammi. Da aperto, invece, è un vero e proprio strumento di allenamento semi professionale e con ben pochi compromessi.

Parliamo, infatti, di un dispositivo che raggiunge la velocità massima di 12 chilometri orari (quindi corsa vera e propria e non solo camminata veloce) e che sopporta un peso massimo di 110 chili restando perfettamente stabile anche sotto sforzo intenso.

Il WalkingPad X21 ha un grande e comodo maniglione frontale con uno schermo integrato e una comodissima manopola rotonda per aumentare e diminuire la velocità della corsa in modo estremamente semplice e intuitivo. Lo schermo, invece, mostra la durata dell’allenamento, la velocità attuale, la distanza percorsa e la stima delle calorie bruciate.

Ma non solo, perché il WalkingPad X21 è ancora più smart grazie al chip NFC che permette al tapis roulant di interagire con l’app per smartphone (sia iPhone che Android), dalla quale possiamo gestire tutti i dati degli allenamenti e scegliere un esercizio, lasciando poi al tapis roulant il compito di aumentare o diminuire la velocità della corsa durante lo svolgimento.

Infine, c’è anche un sistema di sicurezza con cinturino a strappo che interrompe immediatamente la corsa in caso di caduta dell’utente.

WalkingPad X21: l’offerta Amazon

E’ chiaro che il WalkingPad X21 non è un prodotto entry level, ma un device già parecchio evoluto per un contesto domestico. Non è un prodotto professionale da palestra, è vero, ma è un ottimo sostituto da usare a casa per restare in forma, fare allenamento cardio e dimagrire.

Il prezzo è quindi alto, ma non altissimo: 899 euro. Per fortuna, però, al momento è in doppio sconto su Amazon (-6% e coupon da 50 euro) e il prezzo scende di ben 100 euro toccando i 799 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per un prodotto di questa qualità che, per di più, non richiede nemmeno il montaggio: si spacchetta, si apre, si connette alla presa elettrica e si può usare subito.

