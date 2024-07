Il nuovo pieghevole Xiaomi Mix Flip arriverà anche in Europa: in attesa della conferma ufficiale, nuove indiscrezioni confermano la distribuzione europea del dispositivo

Xiaomi ha da poco presentato la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli, con il debutto, in Cina, dei nuovi Xiaomi Mix Flip e Mix Fold 4. I nuovi modelli ricopriranno un ruolo di primo piano nella crescita di Xiaomi nella fascia alta del mercato, non solo in Cina. Xiaomi, infatti, punta anche al mercato globale con i suoi nuovi Mix. In particolare, il modello su cui l’azienda punterà per sostenere le vendite fuori dal mercato cinese sarà il Flip.

Xiaomi Mix Flip: quando arriva

Il nuovo Xiaomi Mix Flip sarà distribuito anche in Europa e, molto probabilmente, arriverà anche in Italia, con l’obiettivo di sfidare modelli come il Samsung Galaxy Z Flip6 e i nuovi Razr di Motorola. Per il momento, non ci sono ancora dettagli precisi in merito alla commercializzazione europea, confermata in ogni caso dall’insider Chun Bhai su X.

Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del secondo semestre dell’anno, probabilmente tra ottobre e novembre. Il prezzo di lancio dovrebbe attestarsi intorno a 1.100-1.200 euro, con la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, attesa in due colorazioni (rosa e nero; la versione bianca non dovrebbe arrivare in Europa). Non arriverà in Europa, invece, il Mix Fold 4.

Xiaomi Mix Flip: caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Mix Flip è dotato di un display interno da 6,86 pollici con pannello AMOLED LTPO pieghevole, risoluzione di 2.912 x 1.224 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità di picco è di 3.000 nit. Sulla scocca esterna, invece, c’è spazio per un display AMOLED da 4,01 pollici, con risoluzione di 1.392 x 1.208 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit.

Sotto la scocca c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (ma in Europa arriverà solo la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0). Il pieghevole è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

La batteria è da 4.780 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida cablata, con potenza massima di ricarica di 67 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Non c’è il jack audio e non è possibile espandere la memoria interna via microSD. Lo smartphone supporta la connettività Dual SIM ma non permette l’utilizzo delle eSIM. Le dimensioni sono pari a 167,5 x 74 x 7,6 mm (da aperto) e 74 x 74 x 16 mm (da chiuso). Il peso è di 190-192 grammi, in base alla versione.