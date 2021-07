La tastiera wireless per usare il tablet come un PC

Oggi tablet e smartphone sono potenti quanto un PC laptop, a volte persino di più. Tuttavia questi device non hanno ancora soppiantato i computer portatili e, probabilmente, non lo faranno a breve principalmente per una questione di ergonomia e comodità d’uso: usare mouse (o touchpad) e tastiera è infinitamente più pratico rispetto all’uso delle dita o di una stilo su un touchscreen.

Ci sono lavori, come la semplice videoscrittura o i fogli di lavoro Excel, che ancora oggi si svolgono in modo molto migliore usando i vecchi dispositivi di input. E ciò non cambierà molto nel futuro prossimo, perché una tastiera e un mouse occupano spazio e non possono essere replicati a dovere se di spazio libero non ce n’è. Come accade su tablet (anche da 13 pollici) e smartphone (anche da 6 e più pollici). La soluzione, se si vuole fare a meno di un laptop e sfruttare la potenza dei moderni tablet e smartphone, è quella di usare una tastiera con touchpad e collegamento wireless Bluetooth: è piccola, leggera, facile da trasportare e ha un costo praticamente irrisorio in casi come la tastiera Bluetooth 1 By One.

Tastiera Bluetooth 1 By One: caratteristiche tecniche

La tastiera Bluetooth 1 By One è un dispositivo dal design semplice e pulito: misura 26×17 centimetri, pesa circa 250 grammi (batterie incluse), ha il touchpad nella parte bassa e la tastiera (QWERTY italiana, 81 tasti, senza tastierino numerico) in quella alta.

Di fatto sembra la tastiera di un laptop staccata dal computer e poggiata su un tavolo: l’esperienza d’uso è identica, l’efficacia e la comodità pure anche perché consumando molto poco resta accesa per 90 ore di digitazione, o per 90 giorni in stand-by.

E’ compatibile con i dispositivi Android, iOS (da iOS 13 in poi, su iPhone non funziona il touchpad ma solo la tastiera) e Windows. E’ anche possibile fare l’accoppiamento Bluetooth sia con un dispositivo Android che con un computer Windows e passare dall’uno all’altro con un pratico switch in alto a destra.

La compatibilità con Android, infine, la rende una opzione valida anche per comandare le Smart TV con il sistema operativo di Google.

Tastiera Bluetooth 1 By One: quanto costa

La tastiera Bluetooth 1 By One è Amazon’s Choice tra le tastiere wireless per tablet e il motivo è semplice: gode di migliaia di recensioni positive (gran parte delle quali da acquisti verificati) e ha un prezzo di soli 25,99 euro.

Tastiera Bluetooth 1 By One per Android, iOS e Windows