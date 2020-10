Se hai acquistato uno dei modelli di iPad in commercio hai la possibilità di personalizzarlo in base alle tue esigenze, basta scegliere gli accessori giusti per ottimizzarne le funzionalità. I tablet Apple, infatti, sono compatibili con tantissimi dispositivi diversi, a partire dai device originali dell’azienda di Cupertino con prodotti come l’Apple Pencil o la tastiera Magic Keyboard. Ad ogni modo si possono trovare anche delle alternative più economiche, basta controllare che si tratti di un prodotto compatibile. Ecco alcuni dei migliori accessori per iPad da comprare, con una selezione per tutte le fasce di prezzo dal più economico al più esclusivo.

I migliori accessori per iPad tra cui scegliere

Sul mercato la scelta di prodotti per il tablet Apple è piuttosto numerosa, ad ogni modo ce ne sono alcuni da avere assolutamente, per utilizzare il dispositivo in modo funzionale e rendere alcune situazioni più confortevoli. Vediamo quali sono gli accessori per iPad migliori in ordine di prezzo.

Supporto iPad per auto

Tra gli accessori economici per iPad il supporto per auto è davvero un prodotto immancabile, per posizionare il tablet Apple dietro al poggiatesta del veicolo e rendere più gradevoli i lunghi viaggi in macchina. In particolare, il sostegno proposto da PoopHuns è un articolo poco costoso, il quale può essere impiegato con qualsiasi dispositivo da 6 a 11 pollici, con un pratico sistema di fissaggio che permette di bloccare la struttura sui perni del poggiatesta. Il supporto può essere ruotato di 360 gradi, si può scegliere l’angolazione desiderata e si adatta a qualsiasi modello di sedile. Acquista il supporto per auto su Amazon.

Stand per iPad

L’accessorio per iPad migliore tra i prodotti più economici è lo stand di Lamicall, un supporto universale compatibile anche con i tablet della Apple, tra cui iPad Pro 12,9 pollici, iPad Mini dalla seconda alla quarta generazione, iPad Air di prima e seconda generazione, iPhone e tablet Android. Lo stand viene proposto in 4 colori diversi, argento, grigio, nero e oro rosa, è regolabile in base all’apparecchio utilizzato, inoltre la struttura è robusta e leggera realizzata in acciaio inossidabile e alluminio. Il design del supporto (scopri il prezzo su Amazon) è moderno e si abbina perfettamente allo stile dell’iPad, con un baricentro basso e un sostegno ottimale per usare il tablet come un monitor.

Adattatore Lightning Digital AV

Se desideri collegare il tablet alla TV, a un monitor oppure a un proiettore allora devi necessariamente comprare l’adattatore Lightning Digital AV. Questo cavo, disponibile su Amazon, permette di connettere l’iPad con un monitor HDMI compatibile, in questo modo si possono riprodurre video, foto, applicazioni e altre risorse web in alta definizione con una risoluzione HD 1080p. Il collegamento è semplice, infatti basta inserire nel tablet il cavo Lightning e usare un cavo HDMI per connettere il dispositivo alla TV oppure a uno schermo esterno, ottenendo immagini fluide e dettagliate.

Apple Smart Cover

Un accessorio indispensabile per proteggere l’iPad è la custodia intelligente Apple Smart Cover, disponibile su Amazon, in grado sia di preservare il tablet da sporcizia, polvere e graffi, sia si gestire automaticamente lo standby e l’attivazione del display. L’azienda propone un’ampia scelta di colori e modelli, come nero, rosa sabbia, bianco e cactus, inoltre il case può funzionare come sostegno per guardare video o videochiamare con Facetime. Un’alternativa decisamente meno costosa è la custodia proposta da JETech (la trovi su Amazon), realizzata in PU con 14 colori tra cui scegliere, chiusura magnetica e funzionalità di Sveglia automatica.

Apple Pencil

Per ottimizzare la funzione touchscreen l’Apple Pencil è un ottimo accessorio per iPad da acquistare, infatti il pennino digitale permette di semplificare tantissime attività da fare con il tablet. Questo dispositivo, acquistabile sul sito di Amazon, è facile da usare e piuttosto preciso, inoltre quando non serve rimane agganciato all’iPad magneticamente, oltretutto è compatibile con la ricarica wireless e funziona benissimo con le app per disegnare. La variante economica? La penna digitale di Mixoo costa appena il 10% dell’Apple Pencil, è compatibile con iPad, iPhone, device Android e Kindle, con una protezione a tappo per mantenere un tocco sempre accurato sullo schermo. Puoi comprarla subito su Amazon.

Apple Smart Keyboard

Il tablet è sicuramente un dispositivo molto utile, ad ogni modo collegandolo a una tastiera è possibile sfruttarne appieno le potenzialità, trasformandolo in un notebook per agevolare alcune attività. In questo caso è possibile acquistare l’Apple Smart Keyboard, senz’altro uno dei migliori accessori per iPad nella gamma proposta dall’azienda di Cupertino, con Smart Connector per un collegamento istantaneo e utilizzabile anche come cover (è disponibile su Amazon). La variante economica la fornisce Logitech con la custodia Slim Folio, equipaggiata con una tastiera integrata, connettività Bluetooth e Wireless, supporto reclinabile e tasti di scelta rapidi. Comprala su Amazon.