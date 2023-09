Smartphone a prezzo stracciato: con questo sconto è minimo storico

Fonte foto: TCL

In un contesto fatto di smartphone sempre più potenti e sempre più tecnologici, sono ancora molti gli utenti che preferiscono la semplicità e sono alla costante ricerca di un dispositivo facile da usare e, soprattutto, poco costoso.

Naturalmente si parla di persone che non hanno bisogno di chissà quali specifiche tecniche e scelgono un device low cost per utilizzare solamente quelle poche applicazioni diventate ormai di uso comune, come le piattaforme di messaggistica e eventualmente i social network.

Questo tipo di utenti cerca dispositivi come il TCL 305, la soluzione perfetta per entrare avere uno smartphone senza spendere una fortuna.

TCL 305 – Processore Mediatek Helio A22 – Versione 2/32 GB

TCL 305: scheda tecnica

TCL 305 ha un display LCD IPS da 6,52 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Mediatek Helio A22 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 512 GB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP (ƒ/1.3) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4) e un sensore per gli scatti macro di nuovo da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f/2.2).

Il processore scelto da TCL non ha purtroppo un modem compatibile con il 5G e, dunque, gli utenti dovranno accontentarsi di navigare in 4G. Tra le connessioni troviamo il WiFi 4, il Bluetooth 5, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Glonass e Beidou.

La batteria in dotazione ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 10 W. Il sistema operativo è Android 11 Go, versione "leggera" di Android dedicata agli smartphone poco potenti.

TCL 305: l’offerta su Amazon

TCL 305 è un telefono low-cost molto semplice, adatto principalmente agli utenti che non hanno bisogno di particolari caratteristiche tecniche e cercano un dispositivo da utilizzare nel quotidiano e che abbia un prezzo estremamente contenuto.

Parliamo di uno smartphone che punta tutto sull’autonomia e che, grazie al processore poco energivoro e alla batteria da 5.000 mAh, può essere utilizzato (almeno) per due giorni, dimenticandosi completamente della ricarica.

Il prezzo di listino è di 105,89 euro, già piuttosto basso e, chiaramente, in linea con la scheda tecnica di cui sopra. Tuttavia con l’offerta Amazon è possibile portare a casa il TCL 305 a 64,90 euro (-39%, -40,99 euro), lo sconto ideale per chi ha bisogno di uno telefono nuovo ed è in cerca di una soluzione conveniente e che, al contempo, non gli neghi l’accesso a quelle funzionalità smart diventate ormai di uso comune.

