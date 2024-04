TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501 sono arrivati in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo la presentazione ufficiale al Mobile World Congress di Barcellona, TCL ha confermato l’arrivo sul mercato italiano degli smartphone della serie 50 che comprende il TCL 50 5G, il TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501.

Lo scopo principale di questa nuova linea dell’azienda cinese è andare a occupare le fasce inferiori del mercato, con smartphone che si posizionano dalla fascia medio-bassa (TCL 50 5G) fino alla fascia low-cost (TCL 501). Una strategia per soddisfare tutti gli utenti a budget limitato, che troveranno sempre lo smartphone più adatto alle loro esigenze e al loro portafogli.

TCL 50 5G: scheda tecnica e prezzo

TCL 50 5G (in foto) ha uno schermo IPS LCD che misura 6,6 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 90 Hz. Il display è dotato della tecnologia NXTVISION eye care proprietaria di TCL, che consente al device di regolare luminosità e temperatura del colore in base all’ora di utilizzo e all’ambiente circostante, così da ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6100+ con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere con una scheda microSD. Presente anche la funzione RAM Expansion che permette di ottenere fino a 4 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria dello smartphone.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione. La batteria è da 5.010 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

Il TCL 50 5G arriverà sul mercato a inizio maggio in due colori: Dark Blue e Space Gray, al prezzo di 149,90 euro.

TCL 50 SE: scheda tecnica e prezzo

Il TCL 50 SE ha un display IPS LCD da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Presente anche stavolta la tecnologia NXTVISION eye care.

Stavolta il processore è MediaTek Helio G88 con da 4/6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile. Non manca nemmeno su questo modello la funzione RAM Expansion.

Riguardo al comparto fotografico troviamo anche stavolta lo stesso sensore principale da 50 MP con PDAF e un sensore per le macro da 2 MP. La selfiecamera è di nuovo da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività, su questo modello non c’è il 5G, visto che il processore scelto da TCL non è compatibile con la rete veloce. Si può navigare utilizzando il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo non mancano nemmeno il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio le varie opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è ancora da 5.010 mAh con ricarica a 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

Anche il TCL 50 SE è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda in due colorazioni: Midnight Blue e Space Grey, a questi prezzi:

TCL 50 SE – 4/128 GB: 139,90 euro

TCL 50 SE – 6/256 GB: 169,90 euro

TCL 505: scheda tecnica e prezzo

Il TCL 505 ha uno schermo IPS LCD da 6,75 pollici, con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Torna anche su questo modello la tecnologia NXTVISION eye care.

Il processore è un MediaTek Helio G36 con un solo taglio di memoria che prevede 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e funzione RAM Expansion.

Il comparto fotografico è simile al precedente modello con un sensore principale da 50 MP con PDAF e un sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Anche su questo modello non c’è il 5G ma solo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’NFC, l’ingresso per il jack audio e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. Anche su questo modello la batteria è da 5.010 mAh, ma con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è ancora una volta Android 14 con interfaccia TCL UI 6.0.

Il TCL 505 può già essere acquistato sul sito dell’azienda nelle colorazioni Space Grey e Ocean Blue al prezzo consigliato di 109.90 euro.

TCL 501: scheda tecnica e prezzi

Infine il TCL 501 è ha un display IPS LCD che misura 6 pollici, ha una risoluzione 540×1.092 pixel e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G36 con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile acquistando una microSD. Con la RAM Expansion si possono ottenere altri 2 GB di RAM virtuale.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 5 MP e dalla selfiecamera da 2 MP. Tra le connessioni ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

La batteria è da 3.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Infine il sistema operativo è sempre Android 14 Go Edition con TCL UI 6.0.

Anche il TCL 501 è già disponibile sul sito dell’azienda cinese nelle colorazioni Prime Black e Glacial Blue al prezzo di 69,90 euro.