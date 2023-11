Fonte foto: TCL

È possibile acquistare uno smartphone senza spendere più di 150 euro e, soprattutto, senza pentirsene subito dopo? La risposta è sì, ma bisogna sapere dove guardare e, chiaramente, cosa acquistare per non rimanere delusi.

E per fortuna, Amazon riesce a dare una grossa mano ai suoi utenti, proponendo loro una vasta selezione di device low-cost adatti a tutte le tasche e pensati per soddisfare ogni esigenza. Tra questi, troviamo sicuramente il TCL 40SE, un dispositivo entry level da utilizzare per navigare sul web, esplorare i social e usare le app più diffuse, che per le prossime ore è disponibile a un prezzo mai visto.

TCL 40SE – Mediatek Helio G37 – Versione 6/256 GB

TCL 40SE: scheda tecnica

TCL 40SE ha un display LCD da 6,75 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è il Mediatek Helio G37, a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF, un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e un sensore per la profondità, sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Come ben noto il chip MediaTek Helio G37 non ha il modem 5G, quindi il telefono può accedere esclusivamente alla rete 4G. Oltre a questo, tra le altre opzioni di connettività, abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

Presente anche il chip per l’NFC, una scelta non scontata per i device di questa categoria, che permette all’utente di effettuare pagamenti contactless e di leggere le schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente TCL UI 5.0.

TCL 40SE: l’offerta su Amazon

TCL 40SE è uno smartphone entry level, con una scheda tecnica semplice ed essenziale, l’ideale soprattutto per l’utente che non ha particolari necessità e, anzi, cerca un telefono da utilizzare nella vita di tutti i giorni, tra social e messaggistica.

Tra le particolarità di questo device, bisogna sottolineare soprattutto l’autonomia, che grazie a un processore poco energivoro e alla capiente batteria scelta da TCL riesce a garantire fino a due giorni di utilizzo moderato.

Interessante anche il comparto fotografico, che grazie al sensore principale promette risultati discreti in condizioni di luce ottimali, perfetto insomma per puntare, scattare e condividere sui social senza troppe difficoltà.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 219,90 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa il TCL 40SE a 149 euro (-32%, -70,90 euro), uno sconto da non trascurare, soprattutto se bisogna acquistare un nuovo smartphone cercando di spendere il meno possibile.

