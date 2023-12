TCL 40 NXTPAPER 5G, con gli sconti Amazon è un vero affare

Fonte foto: TCL

Ci sono milioni di utenti che quotidianamente utilizzano il proprio smartphone per leggere, accontentandosi di uno schermo di dimensioni modeste, spesso a discapito della salute degli occhi. Proprio per questo TCL ha deciso di portare anche sui suoi smartphone la tecnologia NXTPAPER (già vista sui tablet dell’azienda cinese), che trasforma i device in una specie di "ebook reader in miniatura".

Tra i primi telefoni a utilizzare questa tecnologia c’è il TCL 40 NXTPAPER 5G, un device molto interessante che per le prossime ore arriva su Amazon a un prezzo irripetibile.

TCL 40 NXTPAPER 5G – Mediatek Dimensity 6020 – Versione 6/256 GB

TCL 40 NXTPAPER 5G: scheda tecnica

TCL 40 NXTPAPER 5G ha un display da 6,6 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Lo schermo ha la tecnologia NXTPAPER che lo rende comodo per la lettura quanto la carta, proteggendo gli occhi grazie a un sensore che regola in automatico luminosità e temperatura del colore a seconda del contesto in cui viene utilizzato. C’è anche la certificazione TÜV Rheinland per ridotte emissioni di luce blu e una protezione antiriflesso, ottima per usare il device anche alla luce del sole.

Il processore è un Mediatek Dimensity 6020 a cui si affiancano 6 GB RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili acquistando una scheda microSD, e c’è anche la funzione Virtual RAM, che consente agli utenti di aggiungere altri 6 GB di RAM virtuale attingendo dalla memoria interna del dispositivo (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le opzioni di connettività troviamo: il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack audio da 3.5mm, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria TCL UI 5.0.

TCL 40 NXTPAPER 5G: l’offerta Amazon

TCL 40 NXTPAPER 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, da utilizzare soprattutto per leggere e per la navigazione sul web, le applicazioni di messaggistica e i social network.

Il vero pezzo forte di questo device è il display, ideale per gli utenti che hanno problemi di affaticamento agli occhi e che, quindi, cercano un dispositivo che consenta di leggere senza problemi anche peer molto tempo consecutivamente.

Il prezzo di listino del TCL 40 NXTPAPER 5G è di 229,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si può acquistare a 199,90 euro (-13%, -30 euro), uno sconto da non sottovalutare che può convincere anche gli indecisi a passare a uno smartphone TCL.

