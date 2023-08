TCL 40 e 40 5G NXTPAPER ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: TCL

TCL ha presentato ufficialmente i nuovi TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G, i primi smartphone a utilizzare la tecnologia NXTPAPER già vista sui tablet e laptop dell’azienda cinese, che promette display con una qualità di visione simile a quella della carta.

Con questi dispositivi, TCL si impegna a garantire al suo pubblico dei device che mettono in primo piano la salute degli occhi, grazie a un sensore integrato che consente di regolare in piena autonomia luminosità e la temperatura del colore del display a seconda dell’ora e dell’ambiente in cui viene utilizzato.

Inoltre, su entrambi gli smartphone è presente anche la certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu, estremamente dannose per gli occhi degli utenti, e una protezione antiriflesso che migliora la visione dello schermo anche in caso di esposizione alla luce del sole.

TCL 40 NXTPAPER: caratteristiche e prezzo

TCL 40 NXTPAPER ha un display con tecnologia NXTPAPER da 6,78 pollici, risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e refresh rate fino a 90Hz.

Il processore è un Mediatek Helio G88 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Disponibile anche la funzione Virtual RAM che permette di aggiungere altri 8 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria interna (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore è da 32 MP (f/2.0).

Tra le connessioni troviamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, utile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 5.000mAh con ricarica cablata da 33 W (50% di carica in 30 minuti). Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria TCL UI 5.0. Il nuovo TCL 40 NXTPAPER sarà disponibile dalla fine di settembre al prezzo suggerito di 199,90 euro.

TCL 40 NXTPAPER 5G: caratteristiche e prezzo

TCL 40 NXTPAPER 5G ha un display NXTPAPER da 6,6 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Cambia il processore e TCL stavolta ha optato per un Mediatek Dimensity 6020 (naturalmente con modem 5G) coadiuvato da 6 GB RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili tramite microSD. Anche in questo caso troviamo la funzione Virtual RAM per aggiungere altri 6 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria interna del dispositivo.

Differente anche il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni stavolta troviamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack audio da 3.5mm, l’USB-C 2.0, i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti e l’NFC.

Identica la batteria da 5.000mAh ma la ricarica via cavo scende a 15 W. Infine il sistema operativo è nuovamente Android 13 con interfaccia TCL UI 5.0. TCL 40 NXTPAPER 5G arriverà ufficialmente a novembre al prezzo suggerito di 249,90 euro.