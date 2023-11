TCL lancia in Italia i nuovi device NxtPaper

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: TCL

TCL rinnova la sua gamma di dispositivi in Italia con il lancio di tre nuovi prodotti della serie NxtPaper. Si tratta di dispositivi, due smartphone e un tablet, dotati di un display multistrato in grado di offrire un’esperienza d’uso, sia per quanto riguarda la visione dei contenuti che, soprattutto, la lettura, simile alla carta.

I display sono certificati TÜV Rheinland e, quindi, emettono poca luce blu. In più, questi pannelli sono dotati di un trattamento con effetto opaco, anti-riflesso e anti-impronta. I tre nuovi dispositivi sono compatibili anche con la T-Pen, il pennino realizzato da TCL che rappresenta un utile accessorio per incrementare la produttività.

TCL 40 NxtPaper 4G: caratteristiche tecniche e prezzo

Il primo dispositivo della nuova gamma TCL è il TCL 40 NxtPaper 4G. Si tratta di uno smartphone con display NxtPaper da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche del dispositivo c’è il SoC MediaTek G88 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

La scheda tecnica si completa con una batteria da 5.010 mAh, con ricarica rapida da 33 W, tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e sensore macro da 2 Megapixel. La camera frontale è da 32 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte laterale oltre ad Android 13 come sistema operativo.

TCL 40 NxtPaper 4G debutta sul mercato italiano con un prezzo di 199,90 euro. Lo smartphone è già acquistabile su Amazon.

TCL 40 NxtPaper 5G: caratteristiche tecniche e prezzo

Il secondo modello della gamma NxtPaper di TCL è uno smartphone 5G. Si tratta di TCL 40 NxtPaper. Il dispositivo è dotato di un display NxtPaper da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre che di un chip MediaTek Dimensity 6020, affiancato da 6 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteri da 5.000 mAh.

Anche in questo caso c’è una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 Megapixel e ci sono due sensori da 2 Megapixel secondari. La camera anteriore è da 8 Megapixel ed è presente anche un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 13.

TCL 40 NxtPaper 5G arriva in Italia con un prezzo di 239,90 euro.

TCL NxtPaper 11: caratteristiche tecniche e prezzo

A completare le novità di casa TCL troviamo TCL NxtPaper 11. Si tratta di un tablet con display 2K da 10,95 pollici e rapporto tra le dimensioni di 5:3. Il dispositivo è dotato del chip MediaTek Helio P60T affiancato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e batteria da 8.000 mAh.

Il comparto fotografico include una camera anteriore e una posteriore, entrambe da 8 Megapixel. Tra le specifiche c’è un sistema audio a quattro speaker. Il tablet non ha connettività dati ma solo Wi-Fi 5. Il sistema operativo è Android 13.

Il nuovo TCL NxtPaper 11 è disponibile in Italia con un prezzo di 249,90 euro. Il tablet è già acquistabile su Amazon.