C’è chi cerca l’ultimo smartphone top di gamma potentissimo e costosissimo e c’è chi vuole esattamente il contrario: un telefono di base, concreto e senza fronzoli, che costi il meno possibile. Ma senza rischiare brutte sorprese, quindi di un marchio affidabile.

Un marchio come TCL e un telefono come TCL 40SE, prodotto uscito ad aprile 2023 e dedicato proprio a chi vuole un telefono per telefonare, per navigare su Internet (ma può rinunciare al 5G) e per fare qualche foto ricordo, magari da condividere sui social. Quanto costa un telefono così? Pochissimo, grazie allo sconto su Amazon.

TCL 40SE – MediaTek Helio G37 – Versione 4/128 GB

TCL 40SE – MediaTek Helio G37 – Versione 6/256 GB

TCL 40SE: caratteristiche tecniche

TCL 40SE è uno smartphone 4G con un ampio display LCD da 6,75 pollici e un chip Mediatek MT6765 Helio G37, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, oppure 6 GB di RAM e 256 GB di storage.

Le fotocamere posteriori sono 3: la principale è da 50 MP ed è grandangolare, poi c’è un sensore da 2 MP per le macro e uno da 2 MP per calcolare la profondità. Andando al sodo, però, l’utente userà solo il sensore principale per puntare e scattare, con risultati più che accettabili se c’è abbastanza luce.

Discorso identico per i selfie, da scattare con la fotocamera frontale da 8 MP inserita nel notch a goccia dello schermo. Anche in questo caso si tratta di un sensore grandangolare, quindi buono anche per i selfie di gruppo.

Il MediaTek Helio G37 non ha il modem 5G, quindi il telefono si connette solo alle reti 4G ma a molti ciò non cambierà nulla, anche perché a casa o in ufficio si potrà sfruttare la connessione WiFi 5. Ci sono anche Bluetooth 5.1 e persino il chip NFC, assolutamente non scontato nei prodotti di questa fascia di prezzo.

Ottima la batteria: 5.010 mAh di capacità, con ricarica cablata da 18 watt. Tanta batteria e un hardware che consuma poco vogliono dire, se messi insieme, un’autonomia che supera senza problemi il giorno intero: verosimilmente caricherete il TCL 40SE ogni due giorni.

TCL 40SE: l’offerta Amazon

Come è facile capire dalla scheda tecnica, TCL 40SE è un modello entry level dedicato a chi non cerca grandi prestazioni ma tanta comodità nell’uso quotidiano: schermo grande, batteria che dura tantissimo, una fotocamera più che sufficiente per il punta e scatta.

Il prezzo di listino, nonostante i rincari recenti e la crisi dei chip, è abbastanza basso ma il vero affare lo si fa su Amazon, dove TCL 40SE in versione 4/128 GB costa 129 euro (-50 euro, -28%) e in versione 6/256 GB costa 169 euro (-50 euro, -23%). Alla luce di questi prezzi bassissimi vi consigliamo di prendere al volo la versione con più memoria.

