TCL P71 ufficiale, arrivano in Italia i nuovi smart TV lowcost

TCL punta forte sul mercato italiano e lancia cinque nuovi smart TV lowcost della gamma Android TV Serie P71. Per chi non la conoscesse, TCL è uno dei maggiori produttori al mondo di TV, molto forte nel mercato cinese e negli ultimi anni si sta espandendo anche in Europa. Nei mesi passati in Italia sono arrivati anche smartphone piuttosto interessanti e con un buon rapporto qualità-prezzo.

I nuovi smart TV lowcost coprono tutte le dimensioni più richieste dagli utenti: si va dal “piccolo” 43 pollici fino al 75 pollici da utilizzare in stanze molto grandi per chi vuole la massima definizione e qualità. Gli schermi sono in tecnologia LCD, hanno una retroilluminazione Direct LED e una risoluzione Ultra HD, con un refresh rate fissato tra i 50 e i 60Hz. Il design è molto particolare e caratterizzato dalla presenza di cornice sottilissime. I prezzi partono da 399 euro per il modello con schermo da 43 pollici, fino ad arrivare ai 1399 euro per la versione con pannello da 75 pollici. Gli smart TV TCL sono disponibili sui principali siti di e-commerce e nelle catene di elettrodomestici.

Caratteristiche smart TV TCL P71

I cinque smart TV della Serie TCL P71 si caratterizzano per una scheda tecnica molto interessante paragonata al prezzo di listino. Delle dimensioni abbiamo già parlato: i cinque televisori sono rispettivamente da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici.

Gli smart TV supportano i video HDR nei formati HDR 10 e HLG. Presente anche l’intelligenza artificiale che in automatico adatta i colori in base al contenuto. A bordo è presente un SoC Realtek RTD2851 con 2GB di RAM e 16GB di memoria interna dove caricare foto e video da trasmettere sul televisore.

Il sistema operativo è Android TV 9.0 Pie che permette agli utenti di installare tantissime applicazioni, tra cui tutti i servizi di video in streaming: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Rakuten TV e Disney+.

Con la presenza del sistema operativo Android c’è anche il supporto a Google Assistant per gestire lo smart TV direttamente con la voce. Per quanto riguarda la parte “tecnologica”, i cinque televisori sono già pronti per quando ci sarà lo switch al digitale terrestre 2.0 grazie alla presenza dei sintonizzatori DVB-T2 e DVB S-2.

Prezzo smart TV TCL P71

I cinque smart TV di TCL sono già disponibili sui siti di e-commerce e a breve arriveranno anche nelle catene di elettrodomestici. Il prezzo degli smart TV TCL P71 è molto interessante: