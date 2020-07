Gli smart TV 40 pollici sono tra i televisori più apprezzati, infatti presentano un ottimo rapporto qualità-prezzo, hanno una risoluzione elevata e un bilanciamento adeguato tra prestazioni, definizione e costo d’acquisto. Sul mercato si possono trovare tantissime opzioni interessanti, con prodotti economici e altri più esclusivi, proposti da Samsung, Xiaomi, Hisense, LG e altri marchi del settore, con tecnologie innovative e soluzioni diverse a seconda del modello. Vediamo quali sono i migliori smart TV 40 pollici da comprare nel 2020 e alcuni consigli utili.

Quale smart TV 40 pollici comprare?

Scegliere uno smart TV da 40 pollici non è semplice, infatti bisogna considerare una serie di aspetti e soprattutto la destinazione d’uso. Ad esempio per lo streaming di film e serie TV è importante optare per un televisore ad alta definizione, possibilmente un modello Ultra HD, altrimenti va bene anche un TV LED Full HD in grado di fornire comunque una buona risoluzione. Per il gaming è indispensabile analizzare fattori come la frequenza di aggiornamento, le prestazioni del processore e le tecnologie integrate, mentre per assistere allo sport basta una qualità adeguata con una buon fluidità delle immagini.

Per quanto riguarda le dimensioni si possono trovare smart TV 40 o 43 pollici, i primi risultano più compatti e meno ingombranti, i secondi sono di solito di qualità superiore e garantiscono qualche funzionalità in più. Ovviamente il design dipende dai propri gusti, tuttavia bisogna dire che la maggior parte dei modelli presentano uno stile moderno ed elegante. Da non sottovalutare è invece la tecnologia dei pannelli, con display LCD più economici, TV LED con una migliore illuminazione e i top di gamma Samsung con la configurazione QLED per una resa cromatica superiore.

Dopodiché è importante valutare altri aspetti nella scelta dello smart TV 40 pollici migliore, come la presenza della tecnologia HDR, la qualità audio e la connettività, con alcuni device che dispongono di varie porte HDMI e USB per collegare altri dispositivi. Sicuramente è fondamentale verificare se è presente il sintonizzatore per il digitale terrestre e il satellitare, con standard DVB-T2/S2, oltre all’uscita per il cavo audio jack e all’ingresso per il cavo ethernet. Infine è opportuno controllare la compatibilità con i sistemi di assistenza vocale, per gestire le funzionalità del televisore con i comandi vocali in modo semplice e pratico.

Miglior Smart TV 40 pollici 2020

In questa classifica dei migliori smart TV 40 pollici abbiamo raccolto diversi prodotti, dai televisori entry level più economici fino a top di gamma Samsung e LG, con risoluzione Full HD o UHD 4K e tecnologie LED o QLED.

HKC 43F3

Chi non vuole spendere troppo può acquistare questo smart TV HKC 43F3, un TV LED da 43 pollici di classe energetica A, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, disponibile su Amazon. Semplice ma funzionale, da usare per vedere film, serie TV e altri contenuti multimediali, questo dispositivo ha il sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, con possibilità di collegarlo anche via cavo. La connettività è buona, con 3 porte HDMI, un ingresso USB e persino una connessione per la vecchia presa SCART, con telecomando incluso nella dotazione, garanzia ufficiale e possibilità di installarlo anche a parete.

Akai 410TS

Uno dei modelli più economici di smart TV 40 pollici è l’Akai 410TS, un televisore LED con risoluzione Full HD, classe energetica A+ e modulo Wi-Fi integrato. Questo smart TV Akai, acquistabile su Amazon, assicura un’eccellente connettività con 3 porte USB, un’entrata HDMI, uscita per il jack audio e un ingresso VGA, con sintonizzatore per il segnale del digitale terrestre DVB-T2 incorporato. Si tratta di un modello 2019, quindi aggiornato e recente, con immagini nitide e una visione sempre bilanciata, ideale per lo sport in alta definizione e lo streaming video, con sistema Dolby Digital e una potenza di 60W.

LG LM6300

Tra gli smart TV 40 pollici entry level c’è questo LG LM6300, dotato di uno schermo LED con definizione Full HD e angolo di visione di 176 gradi. Il dispositivo ha una dimensione di 43 pollici, con modulo Wi-Fi integrato, 3 porte HDMI, 2 uscite USB e una presa per il cavo Ethernet, oltre al sintonizzatore per il digitale e il satellitare. la qualità d’immagine è davvero elevata grazie alla tecnologia LG AI ThinQ, con sistema operativo Web OS e compatibilità con le app Android (Scopri il prezzo su Amazon). I consumi sono contenuti con classe energetica A+, inoltre c’è l‘audio immersivo Virtual Surround, mentre la connettività Bluetooth consente di collegare altri device in modalità wireless.

Hisense 5500

Uno dei migliori smart TV 40 pollici di fascia media è l’Hisense 5500, un dispositivo con tecnologia LED e risoluzione Full HD 1920×1080 pixel con diagonale di 90 cm. Si tratta di un televisore moderno ed efficiente, di classe energetica A e dotato del sistema operativo VIDAA U, in grado di offrire un’ottima esperienza di navigazione con tantissime app compatibili, come Netflix, DAZN e Prime Video. Le immagini sono ottimizzate con tecnologie di adeguamento del colore e dell’illuminazione, con una connettività elevata che comprende 2 porte HDMI, 2 USB, il modulo Wi-Fi e il triplo sintonizzatore per il digitale terrestre e il satellitare. Acquistalo su Amazon.

LG UM7100

Tra i migliori Smart TV 40 pollici troviamo questo modello esclusivo LG UM7100, un televisore LED con sistema di intelligenza artificiale e risoluzione 4K, con sistema Active HDR per una gestione dinamica della luminosità (compralo ora su Amazon). Lo schermo da 43 pollici è integrato con gli assistenti virtuali Alexa e Google Assistant, è di classe energetica A e assicura immagini nitide da qualsiasi tipo di angolazione. Moderno e potente, questo smart TV offre dettagli davvero realistici grazie alla tecnologia True Color Accuracy, con un potente processore quad-core, sintonizzatore integrato DVB-T2, porte HDMI e USB, con modulo Wi-Fi e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Sharp Aquos BL3EF

Il miglior smart TV 40 pollici Android TV è lo Sharp Aquos BL3EF, un televisore perfetto per assistere a film e serie in alta definizione, con risoluzione Ultra HD 4K a 3840×2160 pixel. Moderno ed efficiente questo device propone 4 porte HDMI, 3 porte USB e il modulo Wi-Fi per la connessione wireless, con classificazione energetica A e tecnologia audio Harman Kardon (Guarda il prezzo su Amazon). Ovviamente è compatibile con il digitale terrestre e il satellitare grazie al sintonizzatore DVB-T2/S2, integra Google Assistant per i comandi vocali e offre la connettività Bluetooth per il collegamento di qualsiasi dispositivo senza filo.

Samsung TU8070

Un ottimo smart TV 40 pollici è il Samsung TU8070, un dispositivo di ultima generazione ideale per lo streaming di film e serie TV grazie alla risoluzione Ultra HD 4K. Questo device ha uno schermo da 43 pollici, con modulo Wi-Fi per la connessione wireless, predisposizione per la ricezione del segnale del digitale terrestre e sistema Cristal Display per immagini immersive iperrealistiche. Sono presenti gli assistenti virtuali Bixby e Alexa integrati, in questo modo è possibile gestire il televisore con i comandi vocali, inoltre con la tecnologia HDR l’illuminazione è sempre ottimale in ogni condizione. Compra questo Smart TV Samsung su Amazon.

Hisense AE7000F

Un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è lo smart TV 43 pollici Hisense AE7000F, un televisore di classe energetica A, proposto in esclusiva su Amazon in questa edizione 2020 davvero interessante. In particolare è uno smart TV LED ad alta definizione, con risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia HDR 10+ per un bilanciamento perfetto dell’illuminazione nelle immagini. Acquistabile su Amazon, questo apparecchio di ultima generazione viene proposto con Alexa integrata, con sintonizzatore DVB-T2/S2 per il digitale terrestre e il satellitare, sistema Dolby DTS, 3 porte HDMI, 2 ingressi USB, connettività Bluetooth e modulo Wi-Fi.

Xiaomi Mi Smart TV 4S

Il migliori acquisto per uno smart TV 40 pollici è lo Xiaomi Mi Smart 4S, un device evoluto caratterizzato da una risoluzione Ultra HD 4K. Questo TV LED è dotato del sistema operativo Android TV 9.0, quindi sono presenti tutte le applicazioni del Google Play Store ed è configurato per Netflix, per offrire una definizione ottimizzata per film e serie TV. La classe energetica A garantisce consumi contenuti, mentre il telecomando con microfono permette di controllare le funzionalità del televisore con i comandi vocali. Lo smart TV proposto da Xiaomi, disponibile su Amazon, presenta una cornice in alluminio, la tecnologia HDR dinamica integrata, con una memoria interna da 8GB e triplo sintonizzatore DVB-T2/S2/C.

Samsung Q64T

Il miglior smart TV 40 pollici top di gamma è senza dubbio questo bellissimo Samsung Q64T, caratterizzato dalla tecnologia QLED con una risoluzione UHD 4K davvero spettacolare. Lo smart TV ha una dimensione esatta di 43 pollici, con classe energetica A e modello del 2020, dotato del modulo Wi-Fi per la connessione wireless e sistema Quantum Dot per una visione immersiva e coinvolgente. Non manca la tecnologia dinamica HDR, la retroilluminazione a LED e un potente processore Quantum Lite, mentre nella dotazione c’è anche l’innovativo telecomando Metal One Remote con integrazione dell’assistente virtuale Bixby. Acquista adesso su Amazon.