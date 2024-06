Fonte foto: Foto: TCL

TCL PV Tech (TCL Photovoltaic Technology), ramo fotovoltaico del noto brand di elettronica di consumo, ha recentemente presentato le sue ultime innovative tecnologie all’Intersolar Europe 2024 di Messe München. Nel corso della celebre fiera mondiale per il settore della tecnologia solare, TCL PV Tech ha lanciato il suo nuovo sistema TLC Smart Home, ma ha anche annunciato nuove partnership strategiche, soluzioni commerciali e moduli fotovoltaici e dell’app TCL Home.

TCL PV Tech: le soluzioni innovative di TCL Smart Home

La prima grande novità annunciata da TCL PV Tech è stata TCL Smart Home. Si tratta di una soluzione completa per l’energia domestica. Questa combina moduli fotovoltaici, accumulatori elettrici, pompe di calore e caricabatterie EV per ottimizzare la produzione, l’accumulo e il consumo di energia. Ciò permetterà di ridurre i costi energetici complessivi, ma anche la dipendenza dalla rete elettrica.

TLC Smart Home offre diversi pacchetti che si adattano alle esigenze degli utenti e permettono di ridurre gli sprechi di energia, con un conseguente risparmio per il portafoglio. Per rendere accessibile tale soluzione smart agli utenti, TLC ha stretto una collaborazione con BNP Paribas Personal Finance, grazie al quale è possibile ottenere vantaggiose opzioni di finanziamento.

TCL PV Tech: la partnership con BNP Paribas

L’Intersolar Europe 2024 è stata anche l’occasione per annunciare il nuovo programma di TCL, Joint Residential Financial Solutions, realizzato con BNP Paribas Personal Finance. Lo scopo di tale collaborazione è quello di sviluppare nuovi progetti sostenibili dedicati alla protezione dell’ambiente.

La nuova campagna Joint Residential Financial Solutions sarà avviata inizialmente in Germania e, in un secondo momento, si espanderà in tutta Europa. I proprietari di casa potranno ottenere diversi vantaggi, come varie opzioni di finanziamento, opzioni di rimborso flessibili fino a 10 anni (Easy Reapyment) e procedure di richiesta semplici e veloci. Grazie a ciò, i clienti TCL potranno beneficiare di soluzioni finanziare su misura per i propri progetti.

TCL PV Tech: i nuovi moduli fotovoltaici

Un’altra grande novità di TCL PV Tech è stata l’annuncio dei tre nuovi moduli fotovoltaici N-Type G12R+ TOPCon Cell. Si tratta di moduli ad alta efficienza, progettati per massimizzare la produzione di energia e sono adattabili in scenari residenziali, commerciali, ma anche industriali.

Inoltre, l’azienda ha presentato anche la nuova versione dell’app TCL Home, con un’interfaccia rinnovata per gestire al meglio il consumo energetico della propria abitazione.

Infine, all’evento di Monaco, TCL ha infine presentato anche le sue soluzioni Smart Commercial in partnership con Pingao International e StarCharge. Si tratta di soluzioni su misura che ampliano la presenza di TCL nel settore dell’energia commerciale.