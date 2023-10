TCL Tab 8V: il tablet da divano in offerta crolla di prezzo

Fonte foto: TCL

Il mercato dei tablet low-cost è denso di offerte, con gli utenti che si trovano davanti una serie infinita di device a basso prezzo, che aspirano a diventare il loro dispositivo da divano preferito. Allo stesso tempo il settore è anche quello più apprezzato da chi ha bisogno di un tablet da dare ai propri figli, che sia sicuro per loro e che, magari, abbia qualche modalità specifica per l’intrattenimento dei più piccoli.

Tra i device più interessanti in questa fascia di prezzo c’è sicuramente il TCL Tab 8V, un tablet semplice ed economico che grazie alle offerte Amazon può essere acquistato a un prezzo ancor più conveniente.

TCL TAB 8V Tablet 8 Pollici Android 11 64GB ROM (TF 512GB), 4GB RAM, 5500mAh, Basic Tablet PC, GPS/Wi-Fi, Negro

TCL Tab 8V: scheda tecnica

TCL Tab 8V ha un display IPS LCD da 8 pollici, con risoluzione HD+ (800×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto da TCL è un Unisoc Tiger T310 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 512 GB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 5 MP (ƒ/ 2.4) e un sensore frontale da 5 MP (ƒ/ 2.2), da utilizzare chiaramente per le videochiamate.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con la promessa da parte del produttore di circa 8 ore di autonomia tra navigazione sul web, videochiamata e riproduzione di contenuti in streaming. Infine il sistema operativo è Android 11.

TCL Tab 8V: l’offerta su Amazon

TCL Tab 8V è un tablet low cost, immaginato principalmente per un utilizzo basic tra navigazione sul web e riproduzione di contenuti in streaming. La scelta ideale per chi ha bisogno di dispositivo Android con uno schermo un po’ più generoso di quello di uno smartphone, da utilizzare per lo svago e l’intrattenimento.

Il vero punto di forza di questo dispositivo sono essenzialmente le dimensioni ridotte (197×124,8×8,85 mm) e il peso di soli 295 g che consente agli utenti di trasportarlo comodamente in giro. A questo si aggiunge anche una buona autonomia garantita dalla batteria da 5.500 mAh e dal processore poco energivoro.

Interessante sottolineare anche la presenza della modalità TCL Kids edutainment software, sviluppata per i più piccoli, che consente loro di familiarizzare con un tablet ma senza correre rischi su internet.

Il prezzo di listino è 169,99 euro, forse un po’ elevato per un dispositivo del genere ma, fortunatamente, grazie alle offerte Amazon si può portare a casa questo tablet a 119,99 euro (-29%, -50 euro) uno sconto interessante, soprattutto per chi ha bisogno di un device per il tempo libero o da affidare ai propri figli.

