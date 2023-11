Fonte foto: TCL

Le offerte del Black Friday di Amazon sono sicuramente il momento più adatto per acquistare un nuovo tablet, soprattutto se si ha bisogno di un device di fascia media, da utilizzare per tutte le operazioni quotidiane da svolgere comodamente sul divano.

E le scelte più interessanti, oggi c’è sicuramente il TCL TABMAX 10.4, un tablet dalle grandi potenzialità che scende al minimo storico per la gioia di molti utenti.

TCL TABMAX 10.4, Tablet 10.36 Pollici Android 11 FHD+ 2K Display, RAM 6GB + 256GB (fino a 512GB), 8000mAh, Wi-Fi Tablet PC, Non LTE, Fotocamera 13MP + 8MP, con Custodia

TCL TABMAX 10.4: scheda tecnica

TCL TABMAX 10.4 ha un display IPS LCD da 10.36 pollici, con risoluzione FHD+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è dotato di tecnologia NXTVISION eye care, sviluppata da TCL, che regola in modo autonomo luminosità e temperatura del colore a seconda dell’ora e della luce ambientale, in modo da ridurre l’affaticamento della vista.

Il processore del device è un Qualcomm Snapdragon 665 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 512 GB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP (ƒ/ 1.8) e un sensore frontale da 8 MP (ƒ/ 2.2), posizionato sul lato più lungo del dispositivo così da poterlo utilizzare per le videochiamate mettendo il tablet in orizzontale.

Tra le opzioni di connettività troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W, col produttore che garantisce il 21% di autonomia aggiuntiva con 30 minuti di ricarica e la riproduzione continua di video fino a un massimo di 8 ore. Il sistema operativo è Android 11.

Infine, è importante sottolineare anche la presenza della modalità TCL Kids l’apposita funzione sviluppata per permettere ai bambini di utilizzare il tablet in totale sicurezza, limitando le funzioni per proteggerli da applicazioni non adatte a loro e, naturalmente, dai pericoli del web.

TCL TABMAX 10.4: l’offerta Amazon

TCL TABMAX 10.4 è un tablet di fascia media, ottimo per la maggior parte degli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo semplice e immediato da utilizzare per l’intrattenimento sulle principali piattaforme di streaming e per la vita di tutti i giorni, tra navigazione sul web, social network e, limitatamente, per la produttività.

Il prezzo di listino di questo device è di 249,99 euro ma, grazie alle offerte del Black Friday di Amazon, è possibile portare a casa il TCL TABMAX 10.4 a 174,99 euro (-30%, -75 euro), che per questo tablet è il minimo storico.

