TCL presenta Tab 10 Gen2, Tab 10L Gen2 e RayNeo X2

TCL ha presentato ufficialmente i suoi nuovi dispositivi in arrivo sul mercato già dalle prossime settimane.

Al fianco dei nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G, saranno disponibili dunque anche due nuovi tablet TCL Tab 10 Gen2 (in foto) e TCL Tab 10L Gen2, rispettivamente un device di fascia medio bassa e uno low-cost, e gli innovativi occhiami smart per la realtà aumentata i TCL RayNeo X2.

TCL Tab 10 Gen2: scheda tecnica e prezzo

TCL Tab 10 Gen2 ha un display IPS LCD da 10,36 pollici, con risoluzione 2K (1.200 x 2.000 pixel). Lo schermo è realizzato con tecnologia NXTVISION eye care, con la luminosità e la temperatura del colore che vengono regolate in automatico dal tablet a seconda all’ora e all’ambiente circostante, per ridurre l’affaticamento della vista.

Il processore scelto da TCL è un Mediatek Helio P22T a cui si affiancano 4 GB di RAM e diversi tagli di memoria con 64 o 128 GB, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP da utilizzare principalmente per le videochiamate con i propri amici o per lavoro.

Come ogni tablet che si rispetti, il TCL Tab 10 Gen2 è compatibile anche con la T-Pen, la penna smart prodotta dall’azienda cinese, che espande notevolmente le potenzialità di questo device.

Tra le connessioni troviamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C 2.0. La batteria è da 6.000 mAh con ricarica cablata a 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con aggiornamenti garantiti fino al 2025 e, quindi, pronto a ricevere Android 14.

Il nuovo tablet di TCL sarà disponibile in Europa nelle prossime settimane in due colori: Space Gray e Glacier Blue, al prezzo suggerito di 169 euro.

TCL Tab 10L Gen2: scheda tecnica e prezzo

TCL Tab 10L Gen2 ha un display IPS LCD da 10,1 pollici, con risoluzione 800 x 1.200 pixel.

Per questo modello il processore è un Mediatek MT8766B coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibili anche stavolta fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 2 MP e una fotocamera frontale sempre da 2 MP. Tra le particolarità di questo dispositivo, la presenza di Google Kids Space, una modalità di utilizzo del tablet pensata per i più piccoli, che avranno accesso solamente a contenuti adatti alla loro età, con tutte le impostazioni di parental control offerte da Google.

Tra le connessioni abbiamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. La batteria è di nuovo da 6.000 mAh con ricarica cablata a 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13.

TCL Tab 10L Gen 2 sarà disponibile nelle prossime settimane nella finitura Dark Black, al prezzo suggerito di 109 euro.

TCL RayNeo X2: scheda tecnica e prezzo

TCL RayNeo X2 sono i nuovi occhiali per la realtà aumentata dell’azienda cinese. Hanno due display binoculari Micro-LED a colori con luminosità fino a 1.000 nits, una caratteristica che li rende perfetti per essere utilizzati anche in ambienti esterni.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon XR2, sviluppato appositamente per dispositivi di questo tipo.

Tra le funzioni introdotte da TCL troviamo quelle classiche di un assistente smart, inclusa la traduzione in tempo reale di diverse lingue, la navigazione satellitare con la possibilità di visualizzare i punti di interesse nelle vicinanze, le videochiamate, l’acquisizione di foto e video grazie alla fotocamera integrata, la possibilità di riprodurre musica in streaming attraverso gli altoparlanti installati.

La batteria è da 590 mAh e, stando alle dichiarazioni dell’azienda cinese, garantisce fino a 3 ore di utilizzo senza interruzioni.

TCL RayNeo X2 non ha ancora una data d’uscita confermata ma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane in esclusiva per il mercato cinese e in versione Global in un secondo momento. Nessuna informazione riguardo il prezzo.