TCL TabMax 10.4, il tablet su Amazon è più conveniente che mai

I tablet non sono tutti uguali. Ci sono dispositivi top di gamma che offrono navigazione e attività multimediali di qualità premium e che appartengono alla fascia top di gamma, con prezzi di listino che sfiorano i 1.000 euro. Poi ci sono i tablet che somigliano più a dei gadget e non sono utili quasi a nulla. Nel mezzo si possono trovare ottimi dispositivi che propongono una scheda tecnica frutto di compromesso tra qualità e prezzo. Dispositivi come il TCL TabMax 10.4, che è la versione aggiornata (e di tanto) del precedente TCL TabMax uscito ad agosto 2020 e che, grazie all’offerta in corso su Amazon, ha oggi un ottimo prezzo.

TCL TabMax 10.4 – Qualcomm Snapdragon 665 – Versione 6/256 GB

TCL TabMax 10.4: caratteristiche tecniche

Il tablet TCL TabMax 10.4 ha un processore Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 6 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile fino a 512 GB acquistando a parte una scheda microSD. Ma già con la memoria standard c’è davvvero tanto spazio per archiviare immagini, video o scaricare tutte le app preferite.

Il display misura 10,4 pollici, è di tipo LCD con risoluzione FHD+ (2.000×1.200 pixel) e sulla parte anteriore, centralmente nel lato lungo della cornice, è collocata la fotocamera frontale da 8 MP. Si tratta di una posizione molto comoda per le videochiamate, perché permette di tenere il tablet in orizzontale. Sul retro è posto il sensore principale da 13 MP.

La batteria ha l’ottima capacità di 8.000 mAh e la ricarica è da 18W che secondo le specifiche tecniche del produttore, con 30 minuti di ricarica garantisce il 21% di autonomia in più. A batteria carica il tablet permette una riproduzione continua di video fino a un massimo di 8 ore.

TCL TabMax 10.4: l’offerta Amazon

Il tabet TCL TabMax 10.4 ha molto da offrire all’utente medio, cioè alla maggior parte delle persone che vogliono acquistare uno schermo in più da usare per le attività più comuni: navigare tra i social, inviare o ricevere messaggi, leggere e inviare mail o guardare serie TV in streaming dalle principali app come YouTube, Netflix o Amazon Prime Video.

Tutto questo con un prezzo di listino pari a 279,99 euro, che non è male ma è ancor meglio il prezzo Amazon con l’offerta 249,99 euro (-11%, -30 euro). Un ottimo prezzo per un tablet da usare tutti i giorni per l’intrattenimento e il lavoro leggero.