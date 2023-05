Telecamera lowcost, a questo prezzo su Amazon è praticamente regalata

Per tenere sotto controllo la propria casa è utile arricchire il proprio ecosistema di smart home con una telecamera Wi-Fi da interno, completa e ricca di funzioni come la TP-Link Tapo C200. Dotata di un sensore in grado di catturare video a 1080p, questa telecamera può contare anche sull’audio bidirezionale e su di un sistema di notifiche in tempo reale da parte del sensore di movimento. La nuova offerta Amazon disponibile oggi è l’occasione giusta per acquistare la telecamera Wi-Fi di TP-Link ad un ottimo prezzo.

Con l’offerta in corso è possibile acquistare la telecamera Wi-Fi da interno TP-Link Tapo C200 con uno sconto del 36%. La promozione permette, infatti, l’acquisto della telecamera al prezzo di appena 25,49 euro, a fronte di un prezzo di listino di 39,99 euro. Si tratta di un’occasione ottima: la telecamera Wi-Fi di TP-Link è ora al prezzo più basso di sempre su Amazon, con un risparmio significativo, soprattutto per gli utenti che hanno la necessità di acquistare più telecamere, per coprire una zona più ampia o vari punti della propria abitazione.

Telecamera Wi-Fi TP-Link Tapo C200

Le caratteristiche della telecamera Wi-Fi di TP-Link

La TP-Link Tapo C200 è una telecamera Wi-Fi da interno dotata di ottime specifiche. Grazie al supporto alla cattura di video a 1080p, infatti, la telecamera garantisce riprese nitide in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi anche la possibilità di sfruttare la visione notturna, un elemento essenziale per questo tipo di dispositivi, che si estende fino a 8 metri.

La telecamera, inoltre, è in grado di garantire una visione dettagliata della stanza dove è installata grazie alla possibilità di ruotare a 360° lungo l’asse orizzontale e fino a 114° lungo l’asse verticale. Questo consente anche di sfruttare varie modalità di installazione (ad esempio, con il collegamento al soffitto).

Tra le specifiche spicca la funzione per la rilevazione del movimento, con tanto di supporto alle notifiche istantanee tramite l’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS. Dall’app è anche possibile tenere sotto controllo fino a quattro telecamere in contemporanea, arricchendo ulteriormente il proprio impianto domestico senza complicazioni per la gestione.

Da notare anche la possibilità di inserire una microSD fino a 128 GB, per l’archiviazione delle riprese video. C’è anche l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa e la possibilità di abbinare la telecamera a dispositivi come l’Amazon Echo Show, in modo da visualizzare il video direttamente sul display. La telecamera TP-Link supporta anche l’audio bidirezionale e può, quindi, essere utilizzata anche per comunicare.

TP-Link Tapo C200: la telecamera Wi-Fi ora ad un ottimo prezzo

La nuova offerta di Amazon per la telecamera Wi-Fi di TP-Link è un’occasione da sfruttare. Il dispositivo è ora al suo minimo storico e può contare su di un solidissimo comparto tecnico, con tante funzionalità smart di semplice utilizzo. Il prezzo è ora scontato a 25,49 euro, con un taglio netto rispetto al listino. Si tratta di una promozione ottima anche per gli utenti che hanno bisogno di un sistema di telecamere più articolato e che, quindi, potranno effettuare un acquisto multiplo andando a moltiplicare il risparmio.

Telecamera Wi-Fi TP-Link Tapo C200