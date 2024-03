Amazon, a questo prezzo la telecamera è praticamente regalata: da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La telecamera di sicurezza Tp-Link Tapo C200 è in offerta con un doppio sconto e la paghi meno di 25 euro con uno sconto mai visto prima. È un affare per tutti

Ecco un’offerta per la smart home da non farsi scappare. Da oggi torna in super promo una delle telecamere di sicurezza più amate e acquistate su Amazon. Stiamo parlando della TP- Link Tapo C200, videocamera IP disponibile facile da utilizzare e con funzionalità uniche. Non a caso solo nell’ultimo mese ne sono state acquistate più di 5.000, segnale che il prodotto è molto apprezzato e che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, che oggi diventa straordinario grazie alla promo esclusiva Amazon. La telecamera TP-Link, infatti, è disponibile con doppio sconto che fa scendere il prezzo sotto i 25 euro. Un prezzo abbordabile e che permette a chiunque di utilizzare dispositivi semplici e funzionali per la smar home.

La Tapo C200 ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere. Un sensore ad alta definizione che ti permette di vedere ogni immagini con la massima chiarezza, la visione notturna per la notte e soprattutto un sensore di movimento intelligente che ti invia le notifiche in tempo reale quando nota qualche cosa di anomalo. Grazie all’audio bidirezionale puoi anche ascoltare cosa sta succedendo in casa. Insomma, una telecamera che aumenta la sicurezza e che non ti costa uno sproposito, difficile chiedere di più.

Tp-Link Tapo C200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo con doppio sconto da non farsi scappare. Da oggi trovi la telecamera di sicurezza Tapo TP-Link C200 in offerta a un prezzo mai visto prima. La paghi solamente 24,99 euro grazie al doppio sconto Amazon: oltre a quello fisso del 25% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 5 euro. Devi, però, essere veloce: il numero di coupon è limitato e potrebbero terminare molto presto. La disponibilità della telecamera è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Hai tutto il tempo per testarla: per il reso hai 30 giorni di tempo.

Tp-Link Tapo C200: caratteristiche tecniche

Le dimensioni sono compatte, ma le caratteristiche di questa telecamera di sicurezza Tp-Link sono eccellenti. Lo testimonia anche il badge "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto su Amazon e riservato solo ai dispositivi che rispecchiano alcune caratteristiche specifiche.

La telecamera è dotata di un sensore fotografico che registra immagini in altissima definizione in ogni momento della giornata. Durante la notte o con le luci spente hai a disposizione la visione notturna fino a 8 metri. Non manca il sensore di movimento che ti invia una notifica sullo smartphone ogni volta che nota qualcosa di anomalo, in modo da controllare immediatamente se qualche malintenzionato è entrato nel tuo appartamento. Non manca un allarme acustico e una sirena che si attivano per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Molto utile anche l’audio bidirezionale che ti permette di ascoltare cosa sta succedendo in casa e di parlare come se fosse una chiamata. Con la funzione Live View, invece, controlli in tempo reale le immagini dell’abitazione. Funzione pensata soprattutto per chi ha animali in casa e vuoi controllare cosa stanno facendo. La telecamera TP-Link Tapo C200 ha anche un motore pan/tilt che copre un range visuale molto ampio grazie a un movimento orizzontale di 360 gradi e uno verticale di 114 gradi.

Chiudiamo parlando della configurazione. Per installare la telecamera di sicurezza bastano pochissimi minuti: la posizione su una mensola o su un mobili, l’accendi e segui la configurazione guidata tramite l’app dello smartphone. Facile, veloce e adatto a tutti.

