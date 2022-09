Smart TV: il telecomando universale retroilluminato 5 in 1 è a metà prezzo

Quanti telecomandi avete in salotto? Non meno di due, molto probabilmente, anche tre, quattro o addirittura cinque, in alcuni casi. Ogni nuovo dispositivo che aggiungiamo alla nostra casa digitale è dotato di un telecomando, ma razionalizzare tutto rendendo la gestione dell’audio-video molto più comoda è possibile. Tra l’altro spendendo pochissimo, grazie all’offerta in corso su Amazon sul telecomando universale Meliconi Facile 5.1 LED che, oltre a essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici, è anche retroilluminato.

Meliconi Facile 5.1 LED – Telecomando universale 5 in 1 – Tastiera retroilluminata

Meliconi Facile 5.1 LED telecomando universale: com’è fatto

Il telecomando universale Meliconi Facile 5.1 LED, secondo quanto dichiara il produttore, è compatibile con oltre 80.000 dispositivi elettronici di più di 1.500 marchi. Può sostituire fino a cinque telecomandi originali in uno ed è compatibile con vari tipi di apparecchi audiovideo: TV e smart TV, decoder esterni (anche quelli di Sky), decoder per il digitale terrestre o satellitare, BluRay e DVD, Soundbar, impianti Home Theater e tanti altri.

Progettato con un design ergonomico che favorisce la presa, è in gomma antiurto e ha una utilissima tastiera retroilluminata che consente di usare il dispositivo anche al buio.

Ha la funzione Learn per cui può acquisire e memorizzare i segnali provenienti da altri telecomandi a infrarossi mentre, con la funzione Memo può memorizzare sequenze di comandi da richiamare con un solo tasto. Il telecomando Facile 5.1 LED può importare fino a 63 segnali provenienti da diversi telecomandi originali che possono essere abbinati ai tasti in maniera personalizzata.

Per configurare il telecomando è possibile farsi aiutare dall’ottima assistenza telefonica Meliconi o procedere autonomamente con la ricerca dei codici via web, da installare poi tramite smartphone, tablet, laptop o PC desktop: in confezione viene fornito l’apposito cavetto.

Meliconi Facile 5.1 LED: l’offerta Amazon

Il telecomando Meliconi Facile 5.1 LED ha un prezzo di listino molto conveniente, solo 27,55 euro, e questo lo rende già un sostituto naturale di un telecomando che non funziona più a dovere. Ma grazie all’offerta in corso è possibile pagarlo quasi la metà, solo 14,99 euro (-44%, -12,56 euro).

Meliconi Facile 5.1 LED – Telecomando universale 5 in 1 – Tastiera retroilluminata