Telegram Premium, 10 milioni di utenti e tante nuove funzioni

Telegram ha raggiunto un importante traguardo: 10 milioni di utenti abbonati alla versione Premium dell'app. Per festeggiare sono in arrivo nuove funzioni

Fonte foto: JarTee / Shutterstock.com

Telegram è una delle applicazioni per la messaggistica istantanea più note al mondo. Nonostante le recenti polemiche, seguite all’arresto del proprietario della piattaforma Pavel Durov, l’app continua a conquistare sempre più persone. Basti pensare che, proprio in questi giorni, è stato raggiunto un importante traguardo: 10 milioni di utenti hanno sottoscritto l’abbonamento a Telegram Premium.

Per celebrare questo evento e per garantire la massima soddisfazione agli utenti che ogni giorno scelgono Telegram per inoltrare e ricevere messaggi, Durov ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità, alcune delle quali riguardano proprio la tutela della privacy, la sicurezza e le modalità di moderazione dei gruppi e dei contenuti. Alcune funzionalità sono state rimosse.

Telegram, le nuove funzionalità in arrivo

Pavel Durov, attualmente impossibilitato a lasciare la Francia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale ha festeggiato il raggiungimento dei 10 milioni di iscritti a Telegram Premium e ha annunciato una serie di novità che sono già in fase di rilascio.

Particolare attenzione è dedicata alla sicurezza degli utenti. L’obiettivo è quello di impedire le attività illecite sulla piattaforma, in modo da permettere agli utenti di utilizzarla senza preoccupazioni e, soprattutto, di migliorarne l’immagine e renderla più competitiva rispetto alle altre soluzioni per la messaggistica istantanea. Per questo motivo, sono stati introdotti maggiori strumenti per la moderazione.

Funzione che potrebbe rivelarsi molto utile è Businesses Nearby, che permette di individuare le attività commerciali che si trovano nelle proprie vicinanze e che sono state precedentemente verificate.

Potenziali ulteriormente gli strumenti a disposizione dei proprietari di canali e di gruppi, che ora potranno organizzare giveaway ricevendo dei benefici (come nuove funzioni per l’app). Tra i premi per gli utenti, le stelle di Telegram, da utilizzare per poter pagare abbonamenti e altri servizi.

Migliorata anche l’interfaccia del browser di Telegram. Coloro che lo desiderano, potranno utilizzare un layout più semplice, leggero e facilmente leggibile. Risolti, poi, alcuni bug che rendevano difficoltoso l’utilizzo dell’app.

Telegram, le funzionalità rimosse

Se le funzionalità in arrivo sono tante, gli utenti dovranno dire addio anche a due servizi fino a questo momento offerti dalla piattaforma. Su Telegram viene ufficialmente rimossa la funzionalità Persone Vicine (People Nearby), che consentiva di individuare gli utenti che utilizzavano l’app che si trovavano nelle proprie vicinanze.

La decisione è stata presa per via dello scarso utilizzo di questa impostazione e per i suoi problemi di sicurezza. Spesso veniva utilizzata dai truffatori per individuare nuove vittime o attraverso bot.

Addio anche a Telegraph, la piattaforma di blogging di Telegram. Anche in questo caso, si tratta di una misura di sicurezza: il servizio veniva utilizzato in maniera impropria e per diffondere disinformazione o messaggi pericolosi.

Le nuove funzionalità sono già state implementate sulla piattaforma. Per essere certi di poterne usufruire occorre aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile.