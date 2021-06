Telegram punta sul movimento: arrivano gli sfondi animati personalizzabili

L’ultimo aggiornamento di Telegram ha portato con sé alcune divertenti novità. Gli utilizzatori dell’app di messaggistica possono dare un nuovo aspetto alle conversazioni via app iniziando a sfruttare gli sfondi animati e personalizzabili nelle proprie chat, oltre ad altre interessanti integrazioni al design tutte da scoprire.

L’applicazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda lo stile grafico. Non è la prima volta che gli utenti hanno l’opportunità di interagire con i suoi elementi caratterizzanti: era già accaduto in passato con gli stickers e le emoji animate, solo per citarne alcuni. In questa occasione, però, nel quartier generale di Telegram hanno voluto fare le cose in grande puntando su un dettaglio – e un tipo di interazione – particolarmente importante, come l’immagine in background delle chat. Per questo, è stato realizzato un sistema avanzato che può essere modificato a piacimento, in modo da rendere l’app più vicina ai gusti dell’utente.

Telegram, come funzionano gli sfondi animati

Gli sfondi animati personalizzabili non erano mai stati introdotti in precedenza in un’applicazione di messaggistica. Si tratta di modelli multicolore, sfumati, che vengono generati da uno speciale algoritmo che applica un particolare movimento in concomitanza dell’invio di un messaggio.

Le animazioni realizzate dai designer di Telegram sono state aggiunte già ai temi predefiniti disponibili all’interno dell’app. Su Android è possibile trovarli navigando nel menu Impostazioni chat > Cambia sfondo chat; su iOS, invece, il percorso è Aspetto > Sfondo Chat.

Se queste non dovessero bastare o soddisfare le esigenze degli utenti, la piattaforma offre la possibilità di realizzarne di nuovi, da condividere con i propri amici. Per farlo, è sufficiente impostare nelle opzioni tre o quattro tonalità differenti necessari per dare vita all’animazione; successivamente si può scegliere un motivo, ovvero piccoli disegni sovrapposti alle gradazioni di colore. Completati i passaggi, si può procedere con l’inoltro ai contatti che potranno a loro volta utilizzarli nella stessa chat o in ulteriori conversazioni.

Telegram, le altre novità grafiche

Gli sfondi animati non sono l’unica trovata grafica della release. Infatti, anche sticker ed emoji (aumentati di numero con l’update) hanno subito un piccolo ma utile cambiamento, con un consumo inferiore di batteria quando si inviano tramite messaggio. E proprio le bolle che contengono i messaggi, sul sistema operativo di Cupertino, diventano semitrasparenti, consentendo la visione dello sfondo nella parte alta e bassa della conversazione. Sempre su iOS aumentano le icone a disposizione, visibili in Impostazioni > Aspetto.