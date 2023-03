Tenebre e ossa forse avrà uno spinoff

La seconda stagione di Tenebre e ossa (il titolo originale è Shadow and Bone) è uscita lo Netflix lo scorso 16 marzo, ma è già tempo di pensare al futuro con una elettrizzante novità. Pare infatti che la serie fantasy, ideata da Eric Heisserer e basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi della statunitense Leigh Bardugo, potrebbe avere uno spinoff dedicato in modo specifico e approfondito proprio al libro Sei di Corvi. Sulla notizia non ci sono dubbi, dal momento che è stata rivelata dallo stesso Heisserer. Eppure, la realizzazione non è ancora certa. Ecco tutti i dettagli.

Lo spinoff Sei di Corvi

Intervistato da Entertainment Weekly, il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo Eric Heisserer ha rivelato di aver lavorato segretamente allo spinoff Sei di Corvi per diverso tempo e che il progetto di questa serie-parallela effettivamente esiste. La trama si concentra in particolare sui romanzi Sei di corvi e Il regno corrotto, entrambi pubblicati in Italia da Mondadori.

Heisserer ha dichiarato: «Uno dei motivi, non tutti, per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind come co-showrunner nella seconda stagione [di Tenebre e ossa, ndr] è che ero impegnato nella stanza degli sceneggiatori di Sei di Corvi. Siamo pronti a lanciarlo come storia a sé stante. Le sceneggiature degli otto episodi sono fenomenali e sono orgoglioso della squadra con cui ci ho lavorato».

Quando esce lo spinoff Sei di Corvi

Spinoff in arrivo, dunque? Non proprio: in realtà al momento è impossibile anche solo immaginare una data di uscita. Heisserer ha infatti spiegato che il progetto è ancora nelle fasi iniziali e soprattutto che non c’è la certezza che verrà realizzato. Secondo lo sceneggiatore, molto dipenderà dal successo che avrà la seconda stagione di Tenebre e ossa.

Tra l’altro, tra il finale della stagione 2 e lo spinoff Sei di Corvi potrebbe esserci un legame narrativo, nel senso che alcuni eventi saranno comuni a entrambi gli show. Il cast che prenderebbe parte al progetto parallelo, inoltre, sarebbe lo stesso della serie originale. «Sarebbe una piccola vacanza di primavera di cui i nostri personaggi potrebbero fare parte», ha aggiunto Heisserer. «Ovviamente, tutto dipende da quanto i numeri della seconda stagione saranno buoni».

Dove vedere Tenebre e ossa in streaming

Disponibile da pochi giorni, Tenebre e ossa 2 è attualmente visibile in streaming su Netflix. Secondo Heisserer – sempre ammesso che i numeri siano buoni – la serie potrebbe essere rinnovata anche per una terza stagione: il materiale narrativo non manca, ma l’ultima parola spetta a Netflix. «Se così fosse, Daegan e io timoneremmo gli show allo stesso tempo (…) Poter dar loro il proprio spazio affinché possano fare le proprie mosse ci permette di approfondire alcuni degli archi narrativi dei personaggi», ha concluso.