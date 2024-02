Tennis, in arrivo il documentario su Roger Federer

Fonte foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com

Cosa prova un’icona del calibro di Roger Federer quando decide di mettere definitivamente un punto alla carriera sportiva che lo ha portato a diventare uno dei migliori tennisti di tutti i tempi? Cosa succede in quegli ultimi momenti prima dell’addio? La risposta sarà nel nuovo documentario che Prime Video dedicherà a questa celebrità del tennis mondiale. La novità è stata annunciata dalla piattaforma di streaming il 19 febbraio. Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, il documentario promette di essere un racconto intimo degli ultimi momenti della illustre carriera del tennista svizzero.

Federer, addio al tennis: il documentario

Il documentario di Prime Video su Roger Federer si concentrerà, come accennato, su un periodo di tempo estremamente breve, ma molto significativo per l’ex tennista svizzero: gli ultimi dodici giorni della sua carriera da professionista.

Inizialmente l’intenzione non era quella di realizzare un docufilm: le riprese, anzi, sono state fatte con l’idea di dare vita a un filmato home video non destinato alla visione pubblica. «Inizialmente, l’idea era quella di riprendere gli ultimi momenti della mia carriera da tennista professionista in modo da poterli mostrare poi alla mia famiglia e ai miei amici», ha dichiarato Federer in una nota stampa.

«Durante la mia carriera, tendevo a evitare di avere telecamere intorno a me e alla mia famiglia, specialmente nei momenti importanti. In ogni modo, non vedevo alcun problema nel girare questo documentario perché non era pensato per il pubblico», ha aggiunto Federer. «Tuttavia, abbiamo immortalato tanti momenti intensi, e si è trasformato in un profondo viaggio personale».

Il documentario è stato successivamente arricchito con materiale extra, tra cui le interviste a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, storici rivali, ma anche amici, che per la prima volta raccontano qualcosa di più della relazione che li lega a Federer. Molto interessante è però il fatto che il Roger Federer che compare sullo schermo è colto dalla discrezione della telecamera nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio ai fan e a uno sport che ha plasmato la sua vita per vent’anni.

Il titolo del documentario su Federer

Prime Video ha fatto sapere che al momento il documentario su Roger Federer è ancora senza titolo. Ulteriori informazioni su questo punto arriveranno prossimamente. Il documentario è una produzione Lafcadia Productions ed è prodotto da Asif Kapadia e George Chignell.

Quando esce il documentario su Federer

Non è ancora possibile sapere quando il documentario su Roger Federer uscirà su Prime Video: la data del debutto al momento non è stata annunciata.

«Sono felice di collaborare con Prime Video per la loro vasta portata a livello globale e la loro significativa presenza nell’industria cinematografica», ha concluso Federer. «Tutto questo fa sì che la storia dei miei ultimi giorni nel mondo del tennis avrà risonanza sia tra gli appassionati di questo sport, sia tra un pubblico più vasto in tutto il mondo».