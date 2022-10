I migliori termostati Wi-Fi

Per ottimizzare i consumi energetici della propria abitazione l’ultima frontiera della tecnologia sono i termostati Wi-Fi, dispositivi smart che possono essere controllati da remoto con lo smartphone o tramite comandi vocali e che ci aiutano a diminuire il consumo di energia o di gas. Il termostato smart va a sostituire il classico termostato casalingo e funziona più o meno allo stesso modo: permette di impostare una temperatura e l’orario di accensione dei riscaldamenti. La differenza sostanziale, però, riguarda la possibilità di connetterlo alla rete Wi-Fi domestica e di gestirlo anche da remoto. Sul mercato si trovano diversi termostati smart, ognuno con le proprie caratteristiche e funzionalità. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato 5 termostati Wi-Fi che possono fare al caso vostro: ecco quali sono.

Meross Termostato

Il termostato smart di Meross è la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono testare un prodotto intelligente spendendo il giusto. Si tratta di un prodotto abbastanza economico e facile da utilizzare. Lo si può posizionare nello stesso posto dove è presente il termostato "classico" e la configurazione è molto veloce: l’importante è connetterlo alla rete Wi-Fi della propria abitazione. Il termostato ha anche un design moderno che si adatta a qualsiasi abitazione. Il dispositivo di Meross può essere controllato tramite lo smartphone installando l’app dell’azienda, oppure con la propria voce utilizzando Google Assistente o Alexa. Il termostato è anche in grado di riconoscere quando una finestra è aperta e spegne i riscaldamenti per almeno 30 minuti, in modo da non sprecare gas o elettricità. È possibile impostare la propria temperatura preferita da un minimo di 5 gradi a un massimo di 35 (regolazioni ogni 0,5 gradi).

BTicino Smarther2

Un termostato Wi-Fi che ti conosce talmente bene che sa quando deve accendere il riscaldamento per farti trovare l’abitazione calda. Questa è una delle funzionalità che trovate nel termostato Wi-Fi BTicino, dispositivo intelligente che impara dalle tue abitudini e dalle tue preferenze e che è in grado di programmare autonomamente quando far partire il sistema di riscaldamento. In questo modo, oltre a trovare la casa calda al rientro, risparmierete anche sulla bolletta dell’energia, senza sprecare inutilmente gas o elettricità. Come tutti i dispositivi intelligenti può essere controllato tramite l’app disponibile per lo smartphone, oppure utilizzando i comandi vocali (supporta Alexa, Google Home e Apple HomeKit). Tramite l’app è anche possibile tenere sotto controllo i consumi per capire quanto si sta consumando per tenere calda l’abitazione. Presenti anche due funzionalità molto utili: la prima denominato Boost permette di riscaldare rapidamente l’abitazione senza tenere in considerazione la temperatura della casa; la seconda Autoadapt impara le caratteristiche dell’impianto e in base alla temperatura esterna anticipa l’accensione del riscaldamento.

Netatmo NTH01-IT-EC

Netatmo è un’azienda specializzata nelle soluzioni smart per la propria abitazione e il loro termostato è garanzia di affidabilità. Realizzato con ottime componenti, è anche facile da installare e da configurare (in meno di un’ora si riesce a completare l’operazione). Il termostato Wi-Fi si collega alla rete internet dell’abitazione e può essere controllato da remoto tramite l’applicazione per lo smartphone, oppure utilizzando i comandi vocali (supporto ad Alexa, Google Assistente e Apple HomeKit). È possibile creare un programma di riscaldamento che tiene conto dei propri bisogni e si può impostare le modalità Assente o Antigelo quando si parte in vacanza. C’è anche una funzione che analizza la temperatura esterna e le caratteristiche termiche dell’abitazione per scegliere il momento migliore per accendere i riscaldamenti. È compatibile con la maggior parte delle caldaie disponibili sul mercato. Sull’app è possibile consultare anche il Bilancio sul Risparmio Energetico che mostra quanto si sta consumando e fornisce consigli su come ottimizzare il consumo.

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+

Il termostato Wi-Fi di tado offre funzionalità molto avanzate che ti aiutano a diminuire lo spreco di energia o di gas utilizzato per il riscaldamento dell’abitazione. Come tutti i termostati smart, infatti, può essere controllato da remoto utilizzando l’app dello smartphone o tramite Alexa, Google Assistente o Siri per impostare la giusta temperatura nell’abitazione. Ogni utente può anche creare delle routine o dei programmi personalizzati per decidere quando accendere i riscaldamenti o il climatizzatore. Il termostato è in grado di rilevare quando l’abitazione è vuota o quando le finestre sono aperte e ti invia una notifica push per ricordarti di spegnere il riscaldamento per evitare inutili sprechi. È molto facile da installare e lo si può appoggiare su qualsiasi parete dell’abitazione. Compatibile con la maggior parte delle caldaie.

Google Nest Learning Thermostat 3rd Generation

Anche Google si è "gettata" in questo settore tramite la sua azienda Nest specializzata appositamente in dispositivi per la smart home. Il termostato smart Nest di terza generazione è un dispositivo molto utile e molto facile da utilizzare. Aiuta a risparmiare energia e allo stesso tempo a tenere sempre la giusta temperatura dentro casa. Il termostato Google Nest Learning impara dalle tue abitudini e apprende quale sia la temperatura giusta per te e accende il riscaldamento scegliendo sempre l’orario migliore. È addirittura in grado di calcolare il tempo necessario per riscaldare l’abitazione in modo da utilizzare solo l’energia strettamente necessaria. Si può impostare anche la funzione A casa/Fuori casa in modo che il termostato smart possa impostare automaticamente la temperatura giusta. Molto facile da montare e da configurare, può essere gestito sia tramite app dello smartphone sia tramite assistente vocale.

