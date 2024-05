Teufel Boomster AC/DC Edition, lo speaker Bluetooth dedicato all'iconica band

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Teufel

Teufel ha presentato ufficialmente il nuovissimo Boomster nella AC/DC Edition, un’edizione deluxe dello speaker Bluetooth con configurazione 2.1 dedicata, appunto, agli AC/DC, la storica rock band che da oltre 50 anni domina la scena musicale globale, con i suoi brani senza tempo che hanno conquistato generazioni intere di musicisti e appassionati di hard rock.

Questa particolare versione è disponibile nella colorazione Black, con il logo della band riprodotto in giallo sulla griglia frontale e l’ormai celebre simbolo del fulmine, ben noto a tutti gli appassionati del genere, posizionato sui lati. Un prodotto davvero unico nel suo genere, che celebra i successi di un gruppo senza tempo con quest’edizione di pregio che sarà disponibile in un numero limitato di esemplari, il regalo perfetto per tutti i fan della band.

Teufel Boomster AC/DC Edition: scheda tecnica

Teufel Boomster AC/DC Edition è un altoparlante Bluetooth portatile con configurazione 2.1, dalle dimensioni contenute (‎137x18x14,8 cm) e dal peso di appena 3,75 kg.

Il dispositivo è dotato della tecnologia Dynamore, un algoritmo di equalizzazione che crea un suono che sembra “quasi surround“, e ha due tweeter da 20 mm, due driver midrange da 65 mm e un subwoofer front-fire da 110 mm. La potenza totale in uscita è di 42 W mentre la risposta in frequenza va da 44 Hz a 20 kHz.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il Bluetooth 5.0 con tecnologia Multipoint (compatibile con Android, iOS e Windows), l’ingresso per l’AUX (per un’audio di maggiore qualità) e una porta USB utile per ricaricare altri dispositivi esterni. Integrata nel device c’è anche la Radio FM e la più moderna DAB+, l’attuale standard per la riproduzione radiofonica in digitale.

Il funzionamento di questo speaker è davvero molto intuitivo e, una volta acceso, basta collegare una qualsiasi fonte esterna tramite una delle opzioni di connettività appena elencate e iniziare l’ascolto in totale tranquillità.

Pochi e molto semplici i controlli sul Teufel Boomster AC/DC Edition che possono essere utilizzati tramite i pulsanti posti nella parte superiore del prodotto oppure con il telecomando incluso nella confezione.

La batteria ha una capacità di 7.500 mAh, e a detta di Teufel permette circa 18 ore di ascolto a volume medio. Infine il dispositivo è certificato IPX5, ed è quindi in grado di resistere ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Teufel Boomster AC/DC Edition: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Teufel Boomster AC/DC Edition è già disponibile in esclusiva sul sito ufficiale di Teufel, al prezzo consigliato di 369,99 euro, chiaramente trattandosi di un’edizione in tiratura limitata sarà disponibile per gli utenti fino ad esaurimento scorte.