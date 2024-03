The Bad Guy, le novità della seconda stagione

Fonte foto: Kimberley Ross/Prime Video

Il finale della prima stagione ha lasciato gli spettatori decisamente con il fiato sospeso, ma finalmente Prime Video ha confermato che The Bad Guy tornerà prossimamente per una seconda stagione. Le riprese dei nuovi episodi si sono già svolte nel Lazio, in Emilia-Romagna e in Sicilia. Sul set sono tornati gli attori protagonisti già visti nella prima stagione, tra cui Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, ma c’è stata anche qualche interessante new entry.

La trama e il finale di The Bad Guy

Diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, la serie The Bad Guy – un mix tra crime e dark comedy – ha come protagonista l’integerrimo pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro che, dopo essere stato ingiustamente condannato per mafia, decide di diventare davvero il "bad guy" della storia e progetta un piano per ottenere vendetta.

La prima stagione è composta da sei episodi, usciti nel 2022 su Prime Video. Nel finale di stagione Nino riesce a farsi dire dal muratore Mimì Starnace dove si sta nascondendo Mariano Suro. Insieme al suo gruppo, Nino assalta il rifugio segreto: sembra stia procedendo tutto secondo i piani, ma mentre si trovano nel tunnel che porta al covo Nino e i suoi vengono storditi da un gas. Quando riprende i sensi, Nino si trova faccia a faccia con Suro, che gli chiede chi sia.

Novità e anticipazioni su The Bad Guy 2

Stando alla breve anticipazione fornita da Prime Video, la seconda stagione di The Bad Guy sarà una sorta di «ponte tra passato e futuro, tra i fantasmi di rimpianti e rimorsi e il desiderio di una nuova, irraggiungibile vita». La storia, hanno detto in una nota stampa Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, «ricomincia dal punto esatto in cui abbiamo lasciato i nostri protagonisti. E li segue nella loro lenta discesa in quella voragine in cui Bene e Male, Buoni e Cattivi si mescolano tra loro al punto da apparire indistinguibili».

A quanto pare, ci sarà qualche novità nel taglio narrativo della serie tv: «Il sapore giocoso e ironico della prima stagione persiste, ma nel lavoro di scrittura fatto assieme abbiamo deciso di virarlo gradualmente su una tonalità più intimista, emotiva e tragica. Se ci trovassimo davanti alla partitura di una Messa da Requiem, The Bad Guy sarebbe il Lacrimosa», hanno confermato Stasi e Fontana.

La stagione 2 è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, che l’hanno anche scritta insieme a Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti e Giordana Mari. I nuovi episodi sono prodotti da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film, in coproduzione con Amazon MGM Studios, in associazione con Fifth Season e in collaborazione con Rai Cinema.

Il cast di The Bad Guy

Oltre ai già citati Luigi Lo Cascio (alias Nino) e Claudia Pandolfi, nel cast di The Bad Guy 2 tornano anche Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania. La new entry è Stefano Accorsi.

Come vedere The Bad Guy 2 e quando esce

La seconda stagione di The Bad Guy arriverà nel 2025 su Prime Video. La data esatta non è ancora stata annunciata. C’è però una novità: dopo il debutto sulla piattaforma di streaming, la prima e la seconda stagione di The Bad Guy saranno trasmesse da Rai in chiaro. È la prima volta che una serie originale Prime Video viene trasmessa sulla televisione lineare.

Non solo: c’è nell’aria anche la possibilità di un’uscita internazionale. Come dichiarato da Jennifer Ebell, EVP of EMEA Sales and Acquisitions di Fifth Season, questa serie tv «innova il genere "storie di mafia" con un concept fresco e originale in cui un protagonista fondamentalmente buono subisce una trasformazione per diventare un cattivo e trovare giustizia e vendetta», ha commentato. «The Bad Guy è esattamente ciò che i buyers cercano in questo momento, e in questa nuova collaborazione strategica con Amazon, non vediamo l’ora di riportare questa serie di grande successo al pubblico internazionale».