The Bad Guy, una storia di mafia

Chiunque può essere il cattivo: anche un eroe. Così almeno accade in The Bad Guy, nuova serie original italiana con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi: un interessante mix tra crime e dark comedy in arrivo a dicembre su Prime Video.

Creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, che l’ha anche diretta insieme a Giancarlo Fontana, la serie è composta da sei episodi. La produzione è di Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

La trama di The Bad Guy

«Ho passato la vita a combattere Cosa Nostra. Qualcuno mi ha addirittura definito un eroe. Ma lo sappiamo tutti qual è il destino di un eroe. Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare ciò in cui mi avevano trasformato. Il cattivo». Bastano queste parole, che introducono il trailer di The Bad Guy, a dare un assaggio della trama della serie (il cui titolo significa, appunto, il cattivo).

Il protagonista della storia è Nino Scotellaro (personaggio di fantasia, interpretato da Lo Cascio), un pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia. Un giorno, però, viene accusato ingiustamente di essere un mafioso: condannato e senza ormai più nulla da perdere, Nino decide a quel punto di mettere a segno un piano di vendetta diventando il "bad guy", il cattivo in cui è stato suo malgrado trasformato.

Stando al trailer recentemente distribuito, è proprio quando decide di agire al di fuori della legge e con i mezzi e gli strumenti a cui solo "i cattivi" ricorrerebbero, che Scotellaro riesce a farla pagare ai mafiosi che lo hanno incastrato.

The Bad Guy o Bad Guys

La serie The Bad Guys non deve essere confusa con altri prodotti appena usciti che hanno un nome simile: Bad Guys, ad esempio, è una nuova serie tv Netflix thailandese. The Bad Guys (ancora con la s finale, che indica il plurale) è invece un film di animazione di quest’anno. Ancora, The Bad Guys: Reign of Chaos è invece un film d’azione sudcoreano del 2019.

Il cast di The Bad Guy

Come accennato, i protagonisti della serie sono Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Lo Cascio è noto per aver recitato, tra gli altri, nei film I cento passi, La meglio gioventù, Mare nero, Sanguepazzo, Il capitale umano, Il nome del figlio, Smetto quando voglio e Il signore delle formiche. Nel cast ci sono poi Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane.

Quando esce The Bad Guy

The Bad Guy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a dicembre 2022, ma gli episodi usciranno in due blocchi e non in un’unica data. Le prime tre puntate debutteranno in streaming l’8 dicembre, le ultime tre invece il 15 dicembre.

