The Boys 3: finite le riprese, ecco i commenti degli attori

La terza stagione di The Boys 3 sta per arrivare e sarà la più spettacolare di sempre cosi come aveva annunciato tempo fa il suo creatore Eric Kirpke. Le riprese sono state rallentate dalla pandemia, protocolli e attenzioni particolari le cause della lentezza nella produzione, ma adesso ci siamo: è in arrivo nei prossimi mesi la terza stagione.

Diversi attori del cast di The Boys 3 hanno annunciato con commenti, video e post pubblicati sui loro account Instagram, la conclusione delle riprese che li ha tenuti impegnati per otto faticosi mesi. Si sono liberati festeggiando con sorrisi e frasi iconiche dedicate a team e staff sui social. Tutti ringraziano il creatore Eric Kripke perché pare davvero che il livello di pazzia di questi super eroi sia ulteriormente cresciuto nei nuovi episodi. Abbiamo già visto quali saranno alcune delle novità che ci aspettano e in questi mesi ci siamo interessati anche ad altre serie affini, ma ora occhi puntati sulla prossima uscita del trailer con la data di messa in onda di The Boys 3.

I ringraziamenti

Finalmente le riprese della terza stagione ispirata ai racconti omonimi della graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson sono terminate.

Il tempo è stato più lungo, ma fortunatamente, anche grazie alle misure intraprese nel cast e nel team di produzione non si è mai registrato un caso di positività al Covid. La gioia è tanta. Sui social i ringraziamenti vanno a tutto il cast che ha lavorato in un periodo difficile con massima attenzione alla sicurezza per i contagi. Questo il pensiero di Karl Urban interprete di Billy Butcher si è fatto sentire sul suo canale Instagram in questi giorni.

A lui si è aggiunto Jensen Ackles che ha notato una straordinaria coincidenza. La fine delle riprese di The Boys 3, il 10 settembre 2021, è caduta nello stesso giorno di conclusione di un’altra serie ideata dallo stesso Eric Kripke: Supernatural. Esattamente 365 giorni prima, 10 settembre 2020. Jensen, nella nuova stagione di The Boys avrà un ruolo importante: sarà Soldier Boy il super eroe originale. La sua sarà una storia complicata, legata sia a quella della Vough sia a quella degli Stati Uniti d’America.

Selfie e post: quando l’uscita su Prime?

Con una simpatico selfie su Instagram arrivano anche i ringraziamenti di un altro protagonista della serie Jack Quaid. Manda un abbraccio a tutto il team e invita ironicamente a un drink e fare terapia di gruppo per riprendersi dalle fatiche: pollice verso l’alto. Devono essere stati mesi intensi quelli passati da attori e team. L’interprete di Hughie in The Boys 3 aggiunge in riferimento alla stagione da scoprire: "non vedo l’ora che ve la vediate". Sono tante le dichiarazioni che vedono questa terza stagione di The Boys 3 come la migliore in assoluto e non solo per gli effetti speciali che hanno fatto un salto nel mondo delle serie tv per supereroi.

Non si conosce quando la nuova stagione sarà disponibile per la visione. Attendiamo l’annuncio ufficiale da parte di Amazon Prime Video nelle prossime settimane.

