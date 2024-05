The Boys 4, ecco il trailer: anticipazioni e spiegazione

Fonte foto: Prime Video

Manca sempre meno all’arrivo su Prime Video della quarta stagione di The Boys e il trailer diffuso in questi giorni dalla piattaforma di streaming anticipa alcuni interessanti sviluppi della trama (e, sì, promette scene sanguinose e sconvolgenti al pari delle stagioni precedenti!). La serie, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, è basata sul fumetto firmato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer.

Trailer e trama di The Boys 4

Nella quarta stagione di The Boys di prossima uscita il mondo è sull’orlo del baratro e la squadra di protagonisti dovrà trovare nuovamente il modo di collaborare prima che sia troppo tardi.

La temibile Victoria Neuman è in corsa per lo Studio Ovale ed è a un passo dalla vittoria. A controllarla è Patriota, che sta consolidando sempre di più il suo potere. Insomma, la situazione non promette niente di buono.

E i "boys", invece? Billy Butcher è malato: gli restano pochi mesi di vita a causa a causa dell’utilizzo del V-24. Non solo: ha perso il suo ruolo di leader nella squadra e anche il figlio di Becca, che ora sta con Patriota.

Questa è la sinossi essenziale diffusa da Prime Video, ma quali informazioni aggiuntive si possono ricavare dal trailer della quarta stagione? Ecco il trailer e la spiegazione.

The Boys Season 4 trailer. You’re all bloody welcome. pic.twitter.com/za42BtIB3p — THE BOYS (@TheBoysTV) May 4, 2024

Prima di tutto, nel breve video vediamo Butcher provare a rimettere insieme la squadra dei The Boys, implorando gli ex compagni di aiutarlo a fermare i Super. Come? «Ho trovato la risposta a tutte le nostre preghiere: un virus che uccide i Super», dice Butcher ai suoi. Il virus di cui parla è una novità nella trama che arriva direttamente da Gen V, lo spin-off di The Boys uscito recentemente su Prime Video.

Intanto, la minaccia rappresentata da Patriota si ingigantisce. Mentre alcune scene lasciano intendere che ci siano crescenti tensioni e conflitti sociali, nel trailer si sente la sua voce pronunciare queste parole ad altri Super: «Questo Paese è corrotto in modo irreparabile. Dobbiamo salvarlo. Non sarà facile. Dovremo fare delle cose orribili per il bene superiore. Non sarete più delle celebrità venerate. Sarete delle divinità colleriche. Mostratemi la vostra ira».

Rapide sequenze di uccisioni, pestaggi e scontri sanguinosi lasciano immaginare quali saranno le terribili conseguenze di queste dichiarazioni, che porteranno a quanto pare a una vera e propria guerra tra i Super di Patriota e la squadra di Billy e Starlight o forse, più in generale, contro chiunque non sia un Super e si opponga ad essi.

In diverse scene del trailer, tra l’altro, i protagonisti sono impegnati a combattere contro animali infettati con il Composto V, come galline e pecore fameliche, volanti e straordinariamente difficili da uccidere.

Cosa fa Jeffrey Dean Morgan in The Boys 4

Nel trailer di The Boys 4 si vede brevemente anche Jeffrey Dean Morgan, una elettrizzante new entry nel cast della stagione 4. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nella trama, ma a quanto pare tenterà di coinvolgere Butcher nella lotta contro i Super.

Nel trailer lo si sente infatti dire: «Il mondo intero sta andando in fiamme. Abbiamo bisogno di qualcuno come te, Billy, prima che i Super ci rastrellino e ci buttino nei campi di concentramento».

Reminder he’s in Season 4 and that’s still all we’re gonna tell ya for now pic.twitter.com/c4wjLcxZuM — THE BOYS (@TheBoysTV) May 4, 2024

Il cast di The Boys 4

In The Boys stagione 4 tornano i protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e Jessie T. Usher. Completano il cast Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Oltre al già citato Jeffrey Dean Morgan, le altre novità del cast sono Susan Heyward e Valorie Curry.

Quando esce The Boys 4

I primi tre episodi della quarta stagione di The Boys saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 13 giugno 2024. È poi prevista l’uscita di un nuovo episodio (sono otto in tutto) ogni settimana. Il finale di stagione arriverà dunque giovedì 18 luglio.