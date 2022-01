The Boys: come sarà la terza stagione

È stata annunciata la data di uscita della terza stagione di The Boys, la spettacolare serie tv di Amazon Studios e Sony Pictures Television nominata agli Emmy e che ha riscosso successo internazionale. I nuovi episodi sono attesi per l’estate 2022 su Prime Video. Ecco tutte le cose da sapere per prepararsi.

Il mondo raccontato da The Boys, che si basa sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, immagina cosa accadrebbe se i supereroi venissero gestiti come star del cinema al servizio di una multinazionale. Così i celebri personaggi dotati di superpoteri che vediamo nella serie tv sono, con le doverose eccezioni, ben poco eroici ed etici, molto più interessati alle operazioni di marketing che a quelle di salvataggio e quasi sempre impuniti per i crimini che, più o meno involontariamente, commettono. A punirli per questo motivo è un gruppo di ex agenti della Cia: The Boys, appunto.

La trama di The Boys: dove eravamo rimasti

Nelle prime due stagioni di The Boys, attualmente disponibili su Prime Video, si assiste alla formazione – con qualche tensione ricorrente – del gruppo dei “the Boys”. Ne fanno parte alcuni ex agenti della Cia, tra cui William “Billy” Butcher, che è il collante della squadra.

Tra i membri c’è anche Hughie Campbell, un ragazzo impacciato e nerd che si trova coinvolto quasi suo malgrado nella situazione.

L’intenzione dei membri del gruppo, mossi anche da ragioni e vendette personali, è quello di svelare la verità sui Sette e sulla Vought, la multinazionale che gestisce i supereroi.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di The Boys

Dopo il colpo di scena del finale della seconda stagione, The Boys 3 si preannuncia davvero esplosivo.

Bisognerà chiarire il ruolo e le intenzioni di Victoria Neuman, la capa del nuovo ufficio della Casa Bianca sugli affari dei Super. Hughie nel finale della seconda stagione si è proposto come suo assistente, ma probabilmente la scelta non si rivelerà fortunata.

Stormfron, la super che nel finale di stagione viene (apparentemente) uccisa, in realtà non è morta. Di certo se ne sentirà parlare nella terza stagione.

Il cast: chi recita in The Boys 3

Nel cast della terza stagione di The Boys troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles. La serie ha come executive producer e showrunner Eric Kripke.

Quando esce The Boys 3

La terza stagione di The Boys, prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures, uscirà in estate su Prime Video.

Le prime tre puntate debutteranno il 3 giugno 2022. I nuovi episodi (otto in totale) saranno poi disponibili ogni venerdì. L’epico finale di stagione è atteso per l’8 luglio.

