The Devil's Hour, cosa sappiamo della stagione 2 e quando esce

Mancano poche settimane all’uscita su Prime Video della seconda stagione di The Devil’s Hour, la serie tv UK Original con protagonisti Jessica Raine, Peter Capaldi e Nikesh Patel. Dopo il debutto in streaming nel 2022, la serie thriller-horror ha ottenuto un buon riscontro tanto che è stata quasi subito rinnovata per ulteriori stagioni.

Nella prima stagione Lucy (interpretata da Raine), una donna che si sveglia ogni notte alle 3:33 – l’ora del diavolo: da qui il titolo – a causa degli incubi, si ritrova coinvolta in una inquietante indagine della polizia quando si scopre che un misterioso criminale la sta cercando.

La trama di The Devil’s Hour 2

Nella seconda stagione di The Devil’s Hour, come anticipato da Prime Video, «nuovi misteri si svelano» mentre le diverse storie narrate negli episodi «convergono in un momento esplosivo che cambierà il destino dei nostri personaggi per il resto delle loro vite ricorrenti».

Quali storie? Prima di tutto quella di Lucy e Gideon (interpretato da Peter Capaldi), che si alleano, anche se non è semplice, con il comune obiettivo di prevenire il ripetersi di una tragedia e di «dare la caccia a un mostro sfuggente».

La doppia vita di Lucy la vede divisa tra famiglia e dovere, e intanto la donna si ritrova nel mirino del marito della sua vita passata, DI Ravi Dhillon (interpretato da Nikesh Patel). Ad assistere Dhillon nelle sue investigazioni è DS Sam Boyd (interpretato da Saffron Hocking, new entry nel cast), che in una vita precedente è stato il mentore di Lucy.

Nel frattempo, Isaac (Benjamin Chivers) scopre ogni giorno nuove emozioni e fatica a trovare un equilibrio in una realtà che rifiuta la sua esistenza.

Il cast di The Devil’s Hour 2

Oltre agli interpreti già citati, il cast della seconda stagione include Phil Dunster (visto in Ted Lasso) e Meera Syal (Yesterday, Goodness Gracious Me).

Tra gli interpreti tornano Alex Ferns (già in Chernobyl), Barbara Marten (Sanctuary), Thomas Dominique (Blood Drive) e Rhiannon Harper-Rafferty (Last Night).

La seconda stagione è prodotta da Hartswood Films ed è scritta e create da Tom Moran. Gli executive producers sono Sue Vertue, Tom Moran e Steven Moffat. La regia è di Johnny Allan e Shaun James Grant.

📸Prime Video Reveals First Look at The Devil’s Hour Season 2 #comingsoon The UK original series, starring Jessica Raine, Peter Capaldi, and Nikesh Patel, premieres worldwide on Prime Video on October 18.#TheDevilsHour #PrimeVideo pic.twitter.com/ovD0wJXXQk — CgoMovies (@CgoMovies) September 1, 2024

Quando esce The Devil’s Hour 2

La seconda stagione di The Devil’s Hour è composta da cinque episodi e arriva in streaming su Prime Video il 18 ottobre 2024.

The Devil’s Hour stagione 3: a che punto siamo

Un mese dopo l’uscita della prima stagione, la serie tv è stata rinnovata per una seconda e per una terza stagione. Le riprese di quest’ultima si sono recentemente concluse a Shepperton Studios, Hampshire, Surrey e Dartmoor. Non ci sono ancora notizie in merito, ma è possibile che il terzo ciclo di episodi esca nel 2025.