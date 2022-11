The Devil's Hour fa il bis (e va oltre)

"L’ora del diavolo" scoccherà ancora una volta. Dopo il successo di pubblico e critica della prima stagione, uscita di recente, Prime Video ha confermato ufficialmente altre due stagioni della serie Original britannica di successo intitolata The Devil’s Hour.

Di cosa parleranno i prossimi due capitoli, quali attori torneranno nel cast e quando sarà possibile vedere i nuovi episodi in streaming? Sebbene l’annuncio del rinnovo risalga solo a pochi giorni fa, molte informazioni sono già disponibili. Facciamo il punto della situazione.

The Devil’s Hour 2 e 3: la trama

«Raccontare una storia per la TV non è affatto semplice», ha dichiarato Tom Moran, creatore e sceneggiatore della serie. «La prima stagione di The Devil’s Hour è stata solo l’inizio – il prologo di un romanzo TV. Sono così felice di poter continuare a girarne le pagine e mettere man mano i pezzi del puzzle al loro posto. Se pensavi che l’ultimo episodio della prima stagione contenesse tutte le risposte, forse non ti sei posto le giuste domande».

La seconda e la terza stagione di The Devil’s Hours, per quanto è dato sapere al momento, continueranno a raccontare la storia di Lucy Chambers (interpretata da Jessica Raine) sulle tracce del serial killer Gideon (Peter Capaldi). Nella seconda stagione Gideon cercherà di coinvolgere Lucy in una missione per fermare un’oscura forza del male e, così facendo, mostrerà le sue vere intenzioni. Sarà sia un prequel sia un sequel del primo capitolo: la promessa, insomma, è quella di stupire il pubblico!

Lo ha confermato anche Dan Grabiner, head of UK Originals, Amazon Studios: «I fan della serie non possono che aspettarsi nuovi colpi di scena da questa storia eccezionale creata da Tom Moran, al suo debutto con una serie, e dare nuovamente il benvenuto al nostro talentuosissimo cast guidato da Jessica Raine e Peter Capaldi».

Il cast di The Devil’s Hour cambia?

Oltre ai già citati Raine e Capaldi, nel cast di The Devil’s Hour ci sono Nikesh Patel (Starstruck), Phil Dunster (Ted Lasso), Meera Syal (Yesterday) e Benjamin Chivers. Tutti loro torneranno anche nella seconda stagione insieme a nuovi personaggi che non sono ancora stati svelati.

Prodotta da Hartswood Films e scritta da Tom Moran, la serie ha come executive producer Steven Moffat (Doctor Who, Dracula, Sherlock), Moran stesso e Sue Vertue (Dracula, Sherlock). «Inutile dire che siamo felicissimi di poter continuare la storia di Lucy con due nuove stagioni», ha detto Vertue. «Tom Moran e la sua mente geniale hanno ancora in serbo molto per noi. La serie è sempre stata pensata come una storia dall’arco narrativo di tre stagioni e sarà un’esperienza entusiasmante».

The Devil’s Hour, quando escono i nuovi episodi

La produzione delle nuove stagioni inizierà nei primi mesi del 2023: non è ancora stato annunciato, però, quando i nuovi episodi saranno disponibili su Prime Video.

